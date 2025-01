Ukrán IP-címekről küldték a bombákkal fenyegető leveleket az iskoláknak

Ukrán IP-címekről, orosz e-mail-szolgáltatón keresztül küldhették a bombafenyegetésről szóló e-maileket csütörtök reggel több mint kétszáz magyarországi iskolának – írta korábban a Telex. Most a Mandiner is úgy értesült, valóban ukrán IP-címekről küldhették az üzeneteket az orosz Yandex e-mail-szolgáltatón keresztül. Ezt egyébként forrásaik szerint napközben már a magyar szervek is feltárták. Sőt információik szerint a magyar hatóságok már fel is vették a kapcsolatot az orosz és az ukrán partnerekkel.

A technikai nyomokból kiderült, hogy a levél küldője olyan, egyszer használatos e-mail-címeket generált, amelyek bármikor megszüntethetők és bárki számára hozzáférhetők. A bombafenyegetésre használt e-mail-címeket az ukrán Komitex internetszolgáltatóhoz tartozó, Ukrajnában működő levélküldő szolgáltatáson keresztül hozták létre.

Mint korábban beszámoltunk rólunk róla, csütörtök reggel tömegesen kaptak Allah akaratára hivatkozó, nemzeti és európai értékeinket nyíltan támadó e-mailt a köznevelési intézmények, melyben bombafenyegetést jelentettek be:

„Az iskolában robbanószerkezetet helyeztek el. Itt az ideje, hogy az áldott műveleteinket kiterjesszük Európa szívére, a hitetlenség és képmutatás bástyájára. Tanúi voltunk kormányaitok folyamatos háborújának a muszlimok ellen, és igazságos lenne, ha most megtapasztalnátok az elnyomottak haragját. Tudassátok vezetőitekkel és Európa népeivel, hogy a kalifátus oroszlánjai városaitokat veszik célba” – olvasható az üzenetben.

