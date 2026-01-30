ukránrendőrségukrán nyelvű

Ukrán nyelvű bombafenyegetés: a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz

Megszólalt a rendőrség is az ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mailek ügyében: eddig hét oktatási intézmény és kilenc közintézmény kapott ilyen levelet, tudatták a hatóságok, hozzátéve: minden szükséges intézkedést megtesznek, az érintett intézményeket pedig arra kérik, hogy a rendőrség utasításai szerint járjanak el.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 14:39
Bombafenyegetés, Ukrajna, ukrán nyelvű
Fotó: Vajda János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett 2026. január 30-án ezidáig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe – írja legújabb közleményében a rendőrség.

Mint írják, a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek. 

Akik ilyen küdeményt kapnak, értesítsék a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjanak el.

 

500 robbanószerkezetről ír az ukrán nyelvű levél

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk,az Index birtokába jutott az az ukrán nyelvű levél, amelyet több magyar iskola is megkapott és amely bombafenyegetést tartalmaz. A levelet egy magát ukrán katonának kiadó személy írta. Állítása szerint körülbelül ötszáz robbanószerkezetet helyeztek el. Ukrajnában több mint kétezer bejelentés érkezett.

Az ukrán nyelvű levél tartalma magyarra fordítva a következő:

Üdvözlöm, szép napot, fontos információm van az ön számára, vegye komolyan, a biztonságról és evakuálásról van szó.

Miután robbantó voltam a fegyveres erőknél, és robbanóanyagokkal dolgoztam, súlyos sérülést szenvedtem, és most a csekély juttatásaim nem elegendők még arra sem, hogy a családomat etessem.

Az ön címén ma délután bombát fogok robbantani.

Az épületükben eszköz van elhelyezve, meneküljenek, nem akarom, hogy civilek sérüljenek meg.

Az ön oktatási intézménye alá van aknázva, ha nem akarják, hogy gyerekek haljanak meg, azonnal evakuáljanak, a bomba a következő címen található: (X)

Én és a társaim 2026. 01. 10-től kezdődően közigazgatási épületekben, iskolákban, óvodákban és tömeges gyülekezőhelyeken körülbelül 500 robbanószerkezetet helyeztünk el. 2026. 01. 30–31. között különböző időpontokban a bombák időzítői aktiválódnak, és 15 percük marad elhagyni az épületet, különben meghalnak, és civil áldozatok lesznek.

Ha ön ezt az üzenetet megkapta, az azt jelenti, hogy az épületük alá van aknázva. Ha nem akarnak meghalni, azonnal távozzanak. Más címeket is aláaknáztunk, a bombák speciális konténerben vannak, szolgálati kutyákkal nem észlelhetők, a keresés értelmetlen, 10 éves tapasztalattal rendelkező robbantó vagyok, nagyon jól ismerem a szakmámat.

Továbbá több céget és egy hotelt is aláaknáztunk, amelyek a ZSU katonáitól lopnak pénzt.

Az ön épülete közelében az alábbi címeken is bombák vannak elhelyezve: (X)

Hogy értsék a tetteim komolyságát, elküldöm a robbanószerkezet fotóját, amely az ön épületében van elhelyezve. Az ereje elegendő ahhoz, hogy az épület felét lerombolja.

 

Borítókép: illusztráció (Fotó: Vajda János)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldali

Ezeket a bírókat ne fogadd el!

Bayer Zsolt avatarja

Ha jobboldali, kormánypárti közszereplő, politikus, újságíró vagy influencer vagy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu