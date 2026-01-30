Újra összeült a stratégiai kabinet

Ülésezett a stratégiai kabinet – számolt be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán. A testület legutóbb január 16-án ülésezett , amelyen részt vett Pintér Sándor belügyminiszter, Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár is. Utóbbi most is jelen volt.

A stratégiai kabinet egy, a kormányon belüli döntés-előkészítő testület, amely a kormány legszűkebb és legerősebb döntéshozói körét jelenti. Feladata a hosszú távú politikai és gazdasági irányok meghatározása és a minisztériumok munkájának összehangolás, és hogy a kiemelt ügyek gyorsan és egységesen kerüljenek a kormány elé.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (középen) a stratégiai kabinet ülésén (Forrás: Facebook)