gulyás gergely

Újra összeült a stratégiai kabinet

Az ülésről Gulyás Gergely posztolt fotókat közösségi oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 14:16
Ülésezett a stratégiai kabinet – számolt be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán. A testület legutóbb január 16-án ülésezett , amelyen részt vett Pintér Sándor belügyminiszter, Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár is. Utóbbi most is jelen volt.

A stratégiai kabinet egy, a kormányon belüli döntés-előkészítő testület, amely a kormány legszűkebb és legerősebb döntéshozói körét jelenti. Feladata a hosszú távú politikai és gazdasági irányok meghatározása és a minisztériumok munkájának összehangolás, és hogy a kiemelt ügyek gyorsan és egységesen kerüljenek a kormány elé.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (középen) a stratégiai kabinet ülésén (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldali

Ezeket a bírókat ne fogadd el!

Bayer Zsolt avatarja

Ha jobboldali, kormánypárti közszereplő, politikus, újságíró vagy influencer vagy.

