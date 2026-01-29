Itt vannak a rezsistop részletei – élőben a Kormányinfóról + videó

A mai Kormányinfón Lantos Csaba, energiaügyi miniszter is részt vesz, hiszen a szerdai kormányülésen a rezsistopról is szó volt. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter elsőként elmondta, hogy a nemzeti petícióról is szó volt szerdán. A brüsszeli döntések a háború meghosszabbításához járulnak hozzá, most Szijjártó Péter külügyminiszter képviselő hazánkat, a külügyminiszterek tárgyalásán. 800 milliárdos és 700 milliárdos finanszírozás mellett újabb igények is felmerültek. Magyarország próbál ellenállni a háború finanszírozásának, ezért is fontos, hogy az EU márciusi csúcstalálkozóján legyen egyértelmű magyar álláspont.

Hozzátette, amit 3 év alatt kapott Ukrajna, az a háromszorosa annak, amit mi magyarok kaptunk az uniós csatlakozás óta. Hozzáette, Ukrajna nem lehet az unió tagja, ezt mi nem tartjuk elfogadhatónak. A 2027-es ukrán csatlakozás szétveri és tönkreteszi az uniót.

A kormány szerint az Egyesült Államok béketeremtési kísérleteit kellene támogatnia Európának is. A háború finanszírozásának nem látszik, hol a vége, Magyarország nem akar fizetni. A nemzeti petíciós kérdőívek kézbesítése ma indul – erősítette meg Gulyás Gergely. – Ukrajna uniós és NATO-csatlakozása terhet tesz a nyakunkba, ezért fontos, hogy a nemzeti petícióval az orosz–ukrán háború finanszírozására, Ukrajna tízéves támogatására, valamint a rezsiárak megemelkedésére nemet mondjuk – emelte ki.

Gulyás Gergely elmondta azt is, a kormányülésen tárgyaltak az Európai Bíróság kannabiszügyben hozott döntéséről is. Elmarasztalták Magyarországot azért, mert nem szavazta meg a kábítószer átsorolását. Szerinte sérti a magyar szuverenitást, és ez egy lépés a drogliberalizáció felé. – Magyarországon a droggal szemben zéró tolerancia van – szögezte le. Vitályos Eszter ezután elmondta, január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt, mintegy 80 ezer fegyveresnek és született döntés a szociális tűzifaprogram kapcsán is: a 2026 január 28-áig benyújtott kérelmeket mind jóváhagyták és március 15-éig mind kézbesítve lesz. Ezután a kormányszóvivő felsorolta az elmúlt hét fejlesztéseit és beruházásait, majd ismét Gulyás Gergelyhez került a szó.