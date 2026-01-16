Ülésezik a stratégiai kabinet

Összeült a stratégiai kabinet – számolt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán . Az ülés jelentőségét mutatja, hogy a fotókon látható Pintér Sándor belügyminiszter, Tuzson Bence igazságügyi miniszter és Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár is.

De mit is takar pontosan a stratégiai kabinet? Ez egy, a kormányon belüli döntés-előkészítő testület, amely a kormány legszűkebb és legerősebb döntéshozói körét jelenti. Feladata a hosszú távú politikai és gazdasági irányok meghatározása és a minisztériumok munkájának összehangolás, és hogy a kiemelt ügyek gyorsan és egységesen kerüljenek a kormány elé.