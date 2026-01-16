Meg akarta téveszteni a nyugdíjasokat a DK-s Arató Gergely, durván helyretették a Facebookon

Hazugsággal vádolta a kormánypártokat a DK-s Arató Gergely, szerinte a magyarok rettegnek azért, mert a Fidesz felhívta a figyelmet a háború veszélyeire. A közösségi oldalán egy bejegyzésben azt ecsetelte, mindez hazugság, a Fidesz trükkje. Menczer Tamás nem várt sokat a válasszal, alig fél órával később már reagált is az uszításra. „Igen, képviselő úr?! Hazugság az, hogy a háborúban százezrek halnak meg? Hazugság az, hogy mindez a szomszédunkban történik?” – mutatott rá kérdéseivel a Fidesz kommunikációs igazgatója, majd emlékeztetett a Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen szavaira: „Európa harcban áll.”

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a francia és az angol vezérkari főnök is hasonlóképp vélekedik: „Olyan háborúra kell felkészülnünk, amilyet a nagyszüleink szenvedtek el, és áldozatokat kell hoznunk. Magyarul el kell menni Ukrajnába harcolni és meghalni.”

„Mindez nem hazugság, nem trükk. Ez az ijesztő valóság. Az önök brüsszeli baloldali elvbarátai éppen 90 milliárd eurónyi hadikölcsönt adnak Ukrajnának. És le akarják győzni az oroszokat. Elmondták. Ugyanis a pénzüket csak így kaphatják vissza. Éppen ezért a pénz után katonákat is küldeni fognak. Ez nem hazugság, nem trükk. Ezek a tények”

– emelte ki.

Szerinte a magyar nép látja a háború veszélyeit, látja a valóságot. „És azt is látják, hogy önök minden brüsszeli háborúpárti lépést támogatnak. A bevándorláshoz hasonlóan önök most is brüsszeli parancsot teljesítenek. Önök a magyarok békéjét, biztonságát és pénzét is feláldoznák Ukrajnáért. Mi meg nem. Erről kell dönteni április 12-én. Hajrá, magyarok! Minden nap bebizonyosodik: a Fidesz a biztos választás!” – zárta az üzenetét Menczer Tamás.