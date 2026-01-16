Bajnai Gordon több ukránpárti globalista szervezetben vállal vezető szerepet

Bajnai Gordon nyíltan beállt a Tisza Párt mögé, miközben nemzetközi szerepvállalásai is vitát váltanak ki – derül ki az Ellenpont cikkéből.

Bajnai Gordon előadást tart a Globsec tavalyi, prágai éves rendezvényén. Forrás: Globsec

Január elején váratlanul interjút adott a HVG-nek Bajnai Gordon, aki nyíltan a támogatásáról biztosította a Tisza Pártot, és választási stratégiát is javasolt az ellenzéknek. Ezzel a volt miniszterelnök hivatalosan is belépett a kampányba Magyar Péter oldalán.

Bajnai szerepvállalását súlyosbítja, hogy a háttérből korábban is jelentős befolyással bírt az ellenzéki folyamatokra.

A korábbi baloldali vereség után hálózata személyi és szervezeti szinten is megjelent a Tisza körül.

Kritikusai szerint ezért érdemes megvizsgálni, milyen nemzetközi kapcsolatok állnak a mostani támogatás mögött, mert ezek a párt későbbi politikáját is meghatározhatják.

Nemzetközi kapcsolatok: Bajnai több fronton is jelen van

Bajnai Gordont már miniszterelnökként is gyakran a nagy multinacionális vállalatok érdekeinek képviselőjeként emlegették, és sokan azzal vádolták, hogy gazdaságpolitikája és megszorításai ezeknek a köröknek kedveztek.

A 2010-es kormányváltás után nemzetközi pályára lépett: jelenleg a Campbell Lutyens pénzügyi tanácsadó cég vezérigazgatója. Erre hivatkozva állítja, hogy eltávolodott a politikától, és már csak befektetésekkel foglalkozik.

Egy kis utánajárásból kiderül, hogy Bajnai Gordon nemcsak a londoni székhelyű cégnél dolgozik: több nemzetközi geopolitikai agytrösztben is vezető szerepet tölt be vagy tanácsadóként működik közre.

A hozzá köthető szervezetek közös jellemzője az atlantista irányultság és az Ukrajna melletti határozott kiállás.

A Kontra korábbi írása szerint Bajnai alelnöki tisztséget tölt be a háborúpárti globalista köröket tömörítő Globsec nevű szervezetben. A biztonságpolitikai szervezetnek van más magyar vonatkozása is: Bajnai mellett a vezetőségben helyet foglal a Tiszával szintén összefüggésbe hozott Orbán Anita is, de itt dolgozik stratégiai tanácsadóként a guruló dollárokkal kapcsolatban is ismertté vált Korányi Dávid is.

A szervezet tavalyi prágai rendezvényén videón kapcsolták Volodimir Zelenszkijt, aki beszédében további támogatásra sürgetett, Ukrajnát Európa biztonságának első vonalaként emlegetve.

Zelenszkij már 2022-ben is felszólalt a think tank rendezvényén, ahol egységes nyugati fellépést, fegyverszállításokat és az ukrán EU-csatlakozás elindítását sürgette. Akkori védelmi minisztere, Olekszij Reznikov a fegyverszállítások gyorsítását kérte a a Globsec közönsége előtt. Tavaly szeptemberben a Globsec Kijevben tartott kerekasztal-beszélgetést Ukrajna háború utáni jövőjéről, ahol biztonsági forgatókönyveket vitattak meg.