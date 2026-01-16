bajnai gordontámogatásmagyar péterháború

Bajnai Gordon több ukránpárti globalista szervezetben vállal vezető szerepet

Bajnai Gordon január elején a HVG-nek adott interjúban nyíltan a Tisza Párt mellé állt, ám a háttérben már korábban is segítette a pártot. Az Ellenpont szerint az elmúlt években több, Ukrajnát támogató nemzetközi szervezetben is szerepet vállalt, az egyikben alelnökként. Kritikusai szerint ez alátámasztja a párt háborúpárti irányvonalát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 12:08
Bajnai Gordon nyíltan beállt a Tisza Párt mögé, miközben nemzetközi szerepvállalásai is vitát váltanak ki – derül ki az Ellenpont cikkéből.

Bajnai Gordon előadást tart a Globsec tavalyi, prágai éves rendezvényén. Forrás: Globsec

Január elején váratlanul interjút adott a HVG-nek Bajnai Gordon, aki nyíltan a támogatásáról biztosította a Tisza Pártot, és választási stratégiát is javasolt az ellenzéknek. Ezzel a volt miniszterelnök hivatalosan is belépett a kampányba Magyar Péter oldalán.

Bajnai szerepvállalását súlyosbítja, hogy a háttérből korábban is jelentős befolyással bírt az ellenzéki folyamatokra. 

A korábbi baloldali vereség után hálózata személyi és szervezeti szinten is megjelent a Tisza körül. 

Kritikusai szerint ezért érdemes megvizsgálni, milyen nemzetközi kapcsolatok állnak a mostani támogatás mögött, mert ezek a párt későbbi politikáját is meghatározhatják.

 

Nemzetközi kapcsolatok: Bajnai több fronton is jelen van

Bajnai Gordont már miniszterelnökként is gyakran a nagy multinacionális vállalatok érdekeinek képviselőjeként emlegették, és sokan azzal vádolták, hogy gazdaságpolitikája és megszorításai ezeknek a köröknek kedveztek.

A 2010-es kormányváltás után nemzetközi pályára lépett: jelenleg a Campbell Lutyens pénzügyi tanácsadó cég vezérigazgatója. Erre hivatkozva állítja, hogy eltávolodott a politikától, és már csak befektetésekkel foglalkozik.

Egy kis utánajárásból kiderül, hogy Bajnai Gordon nemcsak a londoni székhelyű cégnél dolgozik: több nemzetközi geopolitikai agytrösztben is vezető szerepet tölt be vagy tanácsadóként működik közre. 

A hozzá köthető szervezetek közös jellemzője az atlantista irányultság és az Ukrajna melletti határozott kiállás.

A Kontra korábbi írása szerint Bajnai alelnöki tisztséget tölt be a háborúpárti globalista köröket tömörítő Globsec nevű szervezetben. A biztonságpolitikai szervezetnek van más magyar vonatkozása is: Bajnai mellett a vezetőségben helyet foglal a Tiszával szintén összefüggésbe hozott Orbán Anita is, de itt dolgozik stratégiai tanácsadóként a guruló dollárokkal kapcsolatban is ismertté vált Korányi Dávid is.

A szervezet tavalyi prágai rendezvényén videón kapcsolták Volodimir Zelenszkijt, aki beszédében további támogatásra sürgetett, Ukrajnát Európa biztonságának első vonalaként emlegetve.

Zelenszkij már 2022-ben is felszólalt a think tank rendezvényén, ahol egységes nyugati fellépést, fegyverszállításokat és az ukrán EU-csatlakozás elindítását sürgette. Akkori védelmi minisztere, Olekszij Reznikov a fegyverszállítások gyorsítását kérte a a Globsec közönsége előtt. Tavaly szeptemberben a Globsec Kijevben tartott kerekasztal-beszélgetést Ukrajna háború utáni jövőjéről, ahol biztonsági forgatókönyveket vitattak meg.

A Bajnaihoz köthető think tank nemcsak fórumokat szervez, hanem honlapján rendszeresen közöl Ukrajnát támogató tanulmányokat is. 

Egy 2023-as írásban például azt vizsgálták, miként lehet olyan „békenarratívát” kialakítani, amely a nemzetközi közösség számára elfogadhatóvá teszi a háború folytatását.

A szervezet évente százalékos esélyekkel közöl forgatókönyveket a háború kimeneteléről. A 2023-as elemzés Zaluzsnij volt vezérkari főnök munkáira épült, és minden esetben a háború folytatását tartják a legvalószínűbbnek.

A Globsec Trend kutatásai is az ukrán narratívát erősítik: a közép- és kelet-európai lakosság háborúról, fegyverszállításokról és támogatásokról alkotott véleményét mérik fel, és rendre magas Kijev-párti támogatottságot mutatnak.

 

Kik ülnek az Európai Külkapcsolatok Tanácsában?

Bajnai Gordon nemcsak a Globsecben tölt be vezető szerepet, hanem tagja az Európai Külkapcsolatok Tanácsának (ECFR) is. A berlini központú think tank tanácsában több magyar közéleti szereplő is helyet kapott, köztük Dobrev Klára, Korányi Dávid és Dessewffy Tibor. A testület munkájában Soros György és fia, Alexander Soros is részt vesz.

US investor and philanthropist Alexander Soros, son of Hungarian-US investor and philanthropist George Soros, smiles as he attends a ceremony to accept the "2025 Civil Rights Prize of the Sinti and Roma" on behalf of his father, on October 23, 2025 in Berlin, Germany. (Photo by RALF HIRSCHBERGER / AFP)
Alexander Soros amerikai befektető és filantróp. Fotó: AFP

Az ECFR – amelynek Bajnai Gordon is tagja – a Globsechez hasonlóan határozottan Ukrajna-párti álláspontot képvisel. A szervezet honlapján számos elemzés és javaslat foglalkozik Kijev támogatásával. Egy 2023 októberi tanulmány például arról szól, miként segítheti Európa hosszú távon Ukrajnát, katonai támogatást és biztonsági garanciákat is sürgetve.

Hasonló következtetésre jutott egy egy évvel korábbi ECFR-javaslat is, amely szerint a háború elhúzódhat, ezért Európának katonai, biztonsági és gazdasági eszközökkel kell támogatnia Ukrajnát. A dokumentum hangsúlyozza: 

Kijev mellett akkor is ki kell tartani, ha a konfliktus hosszabb ideig tart.

Az ECFR közvélemény-kutatásokat is publikál a háborúról: egy 2024 nyári, 15 országra kiterjedő felmérés szerint az ukránok többsége a győzelemben bízik. A kutatást Mark Leonard igazgató jegyezte. A Liberális Stratégiák Központjának elnöke, Ivan Krastev pedig korábban úgy fogalmazott: békéről csak akkor lehet szó, ha Kijev feltételei teljesülnek.

 

Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Bajnai Gordon vezető tanácsadóként a washingtoni CSIS Európa-programjában is közreműködik. A neves amerikai think tank rendszeresen publikál elemzéseket az orosz–ukrán háborúról, külön menüpontban foglalkozva a témával. Írásaik következetesen a nyugati támogatás jelentőségét hangsúlyozzák Ukrajna szempontjából.

A CSIS 2025-ös elemzése szerint Oroszország súlyos katonai veszteségei miatt nehéz helyzetbe került a fronton, ami Ukrajnának kedvez. Egy tavalyi tanulmányuk hasonló következtetésre jutott.

Bajnai Gordon tehát ennek a közegnek, a nagy nemzetközi háborúpárti agytrösztöknek a képviselője, és ilyen pozícióból tért vissza a magyar belpolitikába.

Ennek azért van jelentősége, mert – ahogy a bevezetőben szó volt róla – az elmúlt években kiépített hálózata ezúttal a Tisza mögött bukkant fel. És mint az törvényszerű: az ilyen támogatásnak mindig megvan az ára.

 

Bajnai körei a Tisza mögött

Bár Bajnai Gordon hivatalosan visszavonult a politikától, a háttérben továbbra is aktív maradt: korábban is közvetve segítette a baloldali formációkat, és most sincs ez másként.

Tarr Zoltán hozta létre a Tisza elődszervezetét, Bajnai Gordon köreivel együttműködve. Forrás: Facebook/Tarr Zoltán

Az Ellenpont feltárta, hogy az új baloldali párt egy Tarr Zoltán köré szerveződő, belvárosi értelmiségi körből nőtt ki, amely több szálon is kapcsolódik a volt miniszterelnökhöz. A Tisza elődszervezetének számító Legyél a Változás! Egyesületet Tarr jegyezte be, míg a szervezet székhelyét Bajnai régi bizalmasa, Bárdos Barnabás biztosította.

Bárdos egyik cégében több, a Tisza mögötti körhöz sorolt személy is feltűnik, köztük Duda Éva, Molnár Áron „noÁr”, valamint Nagy Ervin és korábbi párja.

A Bajnai-háló nemcsak személyi szinten jelent meg: a Korányi Dávid vezette Action for Democracy közel ötszázmillió forinttal támogatta a DatAdat-utód Estratos Digitált, amely digitális kampányokra specializálódott – ez különösen Magyar Péter indulásánál vált fontossá.

Az összefonódásra utal az is, hogy az egykoron Bajnaihoz kapcsolható szervezet rövid időre felbukkant a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok Egyesületnek az adatvédelmi tájékoztatójában.

 

Borítókép: Magyar Péter és Bajnai Gordon (Fotó: MN-montázs)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Czopf Áron
idezojelekszubjektivitás

Három pillér

Czopf Áron avatarja

A közösségi média önmagunk keresésének, fogyasztásának és elemésztésének páratlan eszköze, a szubjektivitás temploma, piaca és fóruma is egyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

