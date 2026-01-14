Sorosék elképesztő képmutatással nevettetik ki magukat

Az idősek kontójára élcelődnek
Félegyházi Zoltán műsorvezető ugyancsak hasonló nézeteinek adott hangot: „teljesen egyetértek veled abból kiindulva, hogy nincs olyan, hogy 13. hó meg 14. hó. Ez egy egyszerű marketingfogás a Fidesz részéről.” Félegyházi a Tisza egyik fővárosi jelöltje, Virágh Gabriella kampányfőnökeként tevékenykedik, korábban pedig ő is indult a jelöltségért – sikertelenül – Budapest 8-as számú egyéni választókerületében.
Magyar Péterék két funkcionáriusának szavaiból tehát egyértelmű, hogy az extra nyugdíjat pusztán kommunikációs trükknek tartják, amiből az is következik, hogy kormányon eszük ágába sem lenne megtartani azokat.
Szájkosár a jelölteken
Mivel feltételezhető, hogy gazdasági kulcskérdésekben Virágh Gabriella is hasonló álláspontot képvisel, mint a kampányfőnöke, nem meglepő, hogy a Tisza-vezér nem engedi a párt jelöltjeit érdemben kampányolni. Ugyanis az eddigiekben is egymást érték a 13. és 14. havi nyugdíjat támadó nyilatkozatok a Tisza holdudvarában, így például mások mellett a 13. havi nyugdíj eltörlését sürgette Petschnig Mária Zita, a Tisza tanácsadója, közgazdász, Simonovits András, a párt nyugdíjszakértője pedig korábban a 13. havi nyugdíj megszüntetéséért ünnepelte Bajnai Gordon kormányát.
Zavar az erőben
Az ilyen jellegű nyilatkozatok és vallomások láthatólag kormoly zavart okoznak a pártvezetésben. Ilyenkor – a Tiszából egyedüliként – Magyar Péter igyekszik magyarázkodni, ám nincs könnyű helyzetben, mert ismert, hogy a Tisza mögött álló brüsszeli elit is ellenzi az idősek pluszjuttatását, s ha arra kerülne sor, erős nyomást helyeznének Magyar Péterékre, hogy vezessék ki a kéthavi plusznyugdíjat.
