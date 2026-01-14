Sorosék elképesztő képmutatással nevettetik ki magukat

Mint ismert, a 13. és a 14. havi nyugdíj valóságos vörös posztó Magyar Péterék szemében, kormányra kerülve feltehetően az idősek pluszjuttatását törölnék el az első intézkedéseik egyikeként. Egy minapi podcastben egy Tisza-sziget titkára, valamint Virágh Gabriella tiszás országgyűlési képviselőjelölt kampányfőnöke kommunikációs trükknek nevezte a plusz kéthavi nyugdíjat, amelynek a létjogosultságát is kétségbe vonták. A Tisza holdudvarából rendszeresen érkeznek hasonló nyilatkozatok, ami nem csoda, hiszen a Magyar Péterék mögött álló brüsszeli elit is ellenzi az időseket segítő intézkedést.

Szinte naponta kerül elő olyan kijelentés tiszás politikusoktól vagy a párt körüli szakértői körből, amelyekből kiderül, hogy kormányra kerülve súlyos megszorításokat vezetnének be és eltörölnék a patrióta kabinet számos jóléti intézkedését. Úgy tűnik, a 13. és a 14. havi nyugdíj igazi vörös posztó Magyar Péterék szemében, mivel talán az idősek pluszjuttatásával szemben a legerősebbek az ellenérzések a Tisza háza táján.

A létjogosultságát is kétségbe vonták

A minap két belső körös tiszás káder cinizmusban egymásra licitálva beszélt a szépkorúkat segítő intézkedésről, amelynek a létjogosultságát is kétségbe vonták. „Ha belegondolunk ebbe az egész 14. havi vagy 13. havi nyugdíjba, azt látjuk, hogy ezt baromi könnyű kommunikálni. Annyit mondunk, hogy 13. vagy 14. havi, mindenki érti, hogy miről van szó, mindenki könnyen ki tudja számolni magának, hogy az ő saját számára mit is jelent. De talán azt is lehet érezni, hogy ez csak egy ilyen kommunikációs fegyver” – fogalmazott Pintér Nándor, a kispesti Tisza-sziget titkára a Visszaszámláló podcast minapi adásában.