Sorosék elképesztő képmutatással nevettetik ki magukat

Ezúttal a Human Rights Watch szervezett kezdett kampányolni a kormányzat ellen. Sorosék a nyugdíjasokért aggódnak, míg a balliberális Tisza Párt a 13. és a 14. havi nyugdíjat azonnal megszüntetné.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 15:11
Fotó: Havran Zoltán
„Újabb szerelvény a kampányvonaton: a Soros Univerzum mozgósította a Human Rights Watch nevű szervezetet is. Most épp ők „aggódnak” a magyar nyugdíjasokért – miközben a saját brüsszeli szövetségeseik a 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlésén és a nyugdíjrendszer privatizációján dolgoznak” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A szervezet a magyar nyugdíjasok állítólagos rossz helyzetéről tett közzé jelentést.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár
Forrás: Facebook/Kovács Zoltán

Kiemelte, 

köszönjük, Human Rights Watch – így, hogy megérkezett a menetrend szerinti, politikai megrendelésre készített jelentésetek, legalább tudjuk, hogy tényleg közelednek a választások.

Mint ismert, a 13. és a 14. havi nyugdíj valóságos vörös posztó Magyar Péterék szemében, kormányra kerülve feltehetően az idősek pluszjuttatását törölnék el az első intézkedéseik egyikeként. Egy minapi podcastben egy Tisza-sziget titkára, valamint Virágh Gabriella tiszás országgyűlési képviselőjelölt kampányfőnöke kommunikációs trükknek nevezte a plusz kéthavi nyugdíjat, amelynek a létjogosultságát is kétségbe vonták. A Tisza holdudvarából rendszeresen érkeznek hasonló nyilatkozatok, ami nem csoda, hiszen a Magyar Péterék mögött álló brüsszeli elit is ellenzi az időseket segítő intézkedést.

Szinte naponta kerül elő olyan kijelentés tiszás politikusoktól vagy a párt körüli szakértői körből, amelyekből kiderül, hogy kormányra kerülve súlyos megszorításokat vezetnének be és eltörölnék a patrióta kabinet számos jóléti intézkedését. Úgy tűnik, a 13. és a 14. havi nyugdíj igazi vörös posztó Magyar Péterék szemében, mivel talán az idősek pluszjuttatásával szemben a legerősebbek az ellenérzések a Tisza háza táján.

A létjogosultságát is kétségbe vonták

A minap két belső körös tiszás káder cinizmusban egymásra licitálva beszélt a szépkorúkat segítő intézkedésről, amelynek a létjogosultságát is kétségbe vonták. „Ha belegondolunk ebbe az egész 14. havi vagy 13. havi nyugdíjba, azt látjuk, hogy ezt baromi könnyű kommunikálni. Annyit mondunk, hogy 13. vagy 14. havi, mindenki érti, hogy miről van szó, mindenki könnyen ki tudja számolni magának, hogy az ő saját számára mit is jelent. De talán azt is lehet érezni, hogy ez csak egy ilyen kommunikációs fegyver” – fogalmazott Pintér Nándor, a kispesti Tisza-sziget titkára a Visszaszámláló podcast minapi adásában.

Az idősek kontójára élcelődnek

Félegyházi Zoltán műsorvezető ugyancsak hasonló nézeteinek adott hangot: „teljesen egyetértek veled abból kiindulva, hogy nincs olyan, hogy 13. hó meg 14. hó. Ez egy egyszerű marketingfogás a Fidesz részéről.” Félegyházi a Tisza egyik fővárosi jelöltje, Virágh Gabriella kampányfőnökeként tevékenykedik, korábban pedig ő is indult a jelöltségért – sikertelenül – Budapest 8-as számú egyéni választókerületében.

Magyar Péterék két funkcionáriusának szavaiból tehát egyértelmű, hogy az extra nyugdíjat pusztán kommunikációs trükknek tartják, amiből az is következik, hogy kormányon eszük ágába sem lenne megtartani azokat.

Szájkosár a jelölteken

Mivel feltételezhető, hogy gazdasági kulcskérdésekben Virágh Gabriella is hasonló álláspontot képvisel, mint a kampányfőnöke, nem meglepő, hogy a Tisza-vezér nem engedi a párt jelöltjeit érdemben kampányolni. Ugyanis az eddigiekben is egymást érték a 13. és 14. havi nyugdíjat támadó nyilatkozatok a Tisza holdudvarában, így például mások mellett a 13. havi nyugdíj eltörlését sürgette Petschnig Mária Zita, a Tisza tanácsadója, közgazdász, Simonovits András, a párt nyugdíjszakértője pedig korábban a 13. havi nyugdíj megszüntetéséért ünnepelte Bajnai Gordon kormányát.

Zavar az erőben

Az ilyen jellegű nyilatkozatok és vallomások láthatólag kormoly zavart okoznak a pártvezetésben. Ilyenkor – a Tiszából egyedüliként – Magyar Péter igyekszik magyarázkodni, ám nincs könnyű helyzetben, mert ismert, hogy a Tisza mögött álló brüsszeli elit is ellenzi az idősek pluszjuttatását, s ha arra kerülne sor, erős nyomást helyeznének Magyar Péterékre, hogy vezessék ki a kéthavi plusznyugdíjat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)


Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

