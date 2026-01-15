Nagy ErvinbántalmazástűzfalcsoportMagyar Péter

Nagy Ervin korábban hajléktalant vert, most a békéről papol + videó

Miközben a Tisza Párt egyik meghatározó figurája rendszeresen felszólal a fizikai és verbális atrocitások ellen, egy korábban már nyilvánosságra került történet és videó alapján maga is követett el súlyos erőszakos cselekményt – írja a Tűzfalcsoport. A lap felhívja a figyelmet, hogy Nagy Ervin többször utalt rá: az erőszakos fellépés neveltetéséből fakad.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 21:03
Nagy Ervin, Magyar Péter
Fotó: Hatlaczki Balázs/PS
„Nagy Ervinből kibújt a békeharcos – korábban hajléktalant vert brutálisan” – írja a Tűzfalcsoport. 

Nagy Ervin Fotó YouTube/Képernyőkép
Nagy Ervin többször utalt rá: az erőszakos fellépés neveltetéséből fakad Fotó: YouTube-képernyőkép

A lap felidézi, hogy miközben a Tisza Párt egyik meghatározó figurájává vált színész rendszeresen felszólal fizikai és verbális atrocitások ellen, egy már korábban nyilvánosságra került történet és videó alapján maga is beszélt súlyos erőszakos cselekményről, amelynek résztvevője volt. Az ügyről korábban az Origo is beszámolt.

A portál azt írja, a Bors 2019-ben Összevert egy férfit az utcán Nagy Ervin címmel közölt cikket, amelyben a színész saját szavaival mesélt el egy utcai verekedést. A történetet először Krizsó Szilvia beszélgetős műsorában adta elő, ahol úgy fogalmazott: megrúgott egy férfit. Az „összeverést” Nagy Ervin azzal a hősiesnek szánt elemmel próbálta igazolni, hogy ő csak egy gyermeket és nőt védelmezett.

Nagy Ervin szerint a neveltetéséből fakadhat az erőszakossága

A történet később módosult. A színész a Joy.hu oldalának már úgy nyilatkozott, hogy két hajléktalan verekedett össze, és ebbe az összetűzésbe avatkozott be, majd – saját szavaival élve – „a bácsit elrugdaltam a helyszínről”.

A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy Nagy Ervin többször utalt rá: az erőszakos fellépés neveltetéséből fakad. 

A portál szerint mindez különösen visszás annak fényében, hogy a színész politikai ambíciókat fogalmazott meg, sőt miniszteri szerepvállalásról is beszélt, miközben korábbi nyilatkozatai és cselekedetei nehezen egyeztethetők össze a kulturált közéleti magatartással. A Tűzfalcsoport szerint a nyilvánosságra került videó és a korábbi megszólalások együttese felveti a kérdést, hogy mennyire hitelesek azok a békepárti és erőszakellenes üzenetek, amelyeket Nagy Ervin ma a közéletben képvisel.

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Fotó: Hatlaczki Balázs)


