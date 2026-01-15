Nagy Ervin korábban hajléktalant vert, most a békéről papol + videó

A portál azt írja, a Bors 2019-ben Összevert egy férfit az utcán Nagy Ervin címmel közölt cikket, amelyben a színész saját szavaival mesélt el egy utcai verekedést. A történetet először Krizsó Szilvia beszélgetős műsorában adta elő, ahol úgy fogalmazott: megrúgott egy férfit. Az „összeverést” Nagy Ervin azzal a hősiesnek szánt elemmel próbálta igazolni, hogy ő csak egy gyermeket és nőt védelmezett.

Nagy Ervin szerint a neveltetéséből fakadhat az erőszakossága

A történet később módosult. A színész a Joy.hu oldalának már úgy nyilatkozott, hogy két hajléktalan verekedett össze, és ebbe az összetűzésbe avatkozott be, majd – saját szavaival élve – „a bácsit elrugdaltam a helyszínről”.

A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy Nagy Ervin többször utalt rá: az erőszakos fellépés neveltetéséből fakad.

A portál szerint mindez különösen visszás annak fényében, hogy a színész politikai ambíciókat fogalmazott meg, sőt miniszteri szerepvállalásról is beszélt, miközben korábbi nyilatkozatai és cselekedetei nehezen egyeztethetők össze a kulturált közéleti magatartással. A Tűzfalcsoport szerint a nyilvánosságra került videó és a korábbi megszólalások együttese felveti a kérdést, hogy mennyire hitelesek azok a békepárti és erőszakellenes üzenetek, amelyeket Nagy Ervin ma a közéletben képvisel.

Borítókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Fotó: Hatlaczki Balázs)