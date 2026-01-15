Orbán Viktor: Szombaton újra háborúellenes gyűlés

„Szombaton újra háborúellenes gyűlés, most Miskolcon. Folytatjuk!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Ismeretes, tavaly, december 20-án volt a digitális polgári körök (DPK) országjárásának legutóbbi állomása Szegeden, ahol megtelt a Pick Aréna. A rendezvényen Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt, emellett a méltán népszerű Lázárinfó színesítette az eseményt. A szegedi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor elmondta, hogy mire vállalkozott:

„Én arra vállalkoztam, hogy megváltoztatjuk a magyarok sorsát, azt a sorsot, amit mások szántak nekünk az első világháború után; nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, és én azt akarom, hogy a magyarok nagyok legyenek és gazdagok, és ezzel még nem végeztem.”

A miniszterelnök egy kérdésre válaszolva felhívta a figyelmet arra, hogy valójában nem a Tiszát, hanem Brüsszelt kell legyőzni a választásokon.

A szegedi esemény előtt Győrben, Nyíregyházán és Mohácson találkozhattak a DPK-tagok.

A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy a hazájukért tenni akaró polgárok lehetőséget kapjanak arra, hogy személyesen is kapcsolódhassanak egymáshoz. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.

