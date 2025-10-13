XXI Század Intézetpolitikusinfluenszertüntetésbelpolitikakormánykritikus

A baloldali pártok elbuktak, az influenszerek vették át a helyüket

A XXI. Század Intézet elemzése.

2025. 10. 13. 10:46
Fotó: MTI/Mónus Márton
Az utóbbi években az ellenzéki pártok összeomlásával vagy eljelentéktelenedésével párhuzamosan Magyarországon a különféle influenszerek, színészek és a külföldről finanszírozott sajtótermékek igyekeznek olyan politikamentesnek álcázott megmozdulásokat szervezni, amelyeken keresztül a kormány bukását segítenék elő – írta legfrissebb elemzésében a XXI. Század Intézet, amelyben a kormánykritikus előadók és az influenszer-tüntetés főszereplőinek motivációt vizsgálták meg annak fényében, hogy milyen módon fonódnak össze a külföldi háttértámogatások és a kormánykritikus megmozdulások Magyarországon.

A legújabb balliberális megmondóemberek: színészekkel és influenszerekkel hevítik a közhangulatot (Forrás: Facebook)

Napjainkban a politikusok mellett a közösségi tartalomgyártók is nagymértékben hozzájárulnak a közhangulat hevítéséhez

– emelik ki a kutatásban.

Megjegyzik, hogy a baloldali pártok politikai depressziója korábbra nyúlik vissza, mégpedig a kormányzóképesség, a szervezetépítés, illetve az érdekképviselet hiányának köszönhetően.

– A társadalmi elégedetlenség ügyéből való politikai haszonszerzés az elmúlt évek megmozdulásai (KATA-tüntetés, pedagógustüntetés) alkalmával sem volt sikeres az ellenzéki pártok számára. Ebben az időszakban is fontos szerepet töltöttek be a külföldről támogatott médiaorgánumok és nem-kormányzati szervezetek, amelyek napjainkban is releváns szereplők az ellenzéki térfélen – hívták fel a figyelmet, kiemelve, hogy  az sem véletlen, hogy a Biden-adminisztráció ideje alatt David Pressman amerikai nagykövet több alkalommal is találkozott magyar ellenzéki beállítottságú influenszerekkel és médiaszemélyiségekkel, akiket vendégül is látott saját rezidenciáján egy vacsora keretében.

Majka színpadon előadott, miniszterelnök főbelövését előadó jelenete országos botrányt hozott(Forrás: Facebook)

A nyári fesztiválszezon lezárultával érdemes megnézni az idei koncertek és az influenszerek által szervezett tüntetések mögött húzódó politikai és kulturális struktúrákat.

A politikai szempontból ártatlannak tűnő rendezvények mögött azonban tudatos mozgósító erőt fedezhetünk fel. – A smart war fogalmával írható le az a jelenség, amikor a befolyásszerzés a médián és a digitális platformokon, amely egy lassabb, de tartósabb változást eredményez – magyarázták.

Az elemzésben felidézték, az idei nyár számos koncertjén és fesztiváleseményén megjelent a „mocskos Fidesz” skandálás, ezek az előadók kormánykritikus kijelentéseikkel, dalaikkal és performanszaikkal igyekeztek figyelmet generálni, átmeneti népszerűségre szert tenni, és ezáltal az ellenzéki tábor kiemelkedő személyiségeivé válni. Közöttük említhetjük Majkát vagy a Carson Coma együttest is, akikhez időközben további énekesek csatlakoztak. Ezeket az eseteket az ellenzéki tábor saját érdekeiből fakadóan arra használta fel, de a valóság azonban ennél árnyaltabb: 

egy felülről jövő, mesterségesen kialakított megmozdulásról van szó,

amelyet közösségi érzésként, élményként igyekeznek átadni a baloldali véleményvezérek, beleépítve egy-egy dal erejéig a jelenséget a koncertek menetrendjébe – mutattak rá. 

Ezen megmozdulásokhoz kapcsolódik a hasonló feladatot ellátó úgynevezett influenszertüntetés is, amelynek legújabb kiadása gyengébben szerepelt a résztvevők alacsony létszámának köszönhetően. A tüntetések immár állandó szereplői közé tartozik a youtuber Pottyondy Edina, illetve Molnár Áron, a NoÁr mozgalom alapítója, valamint olyan színészek, mint Lengyel Tamás.

– A tüntetések jellemzően egy aktuálisan felkapott téma által kiváltott társadalmi felháborodás köré épülnek. A legutóbbi tüntetésen a gyűlölet ellen való fellépés volt látszólag az a mozgósító üzenet, amelyre éppenséggel a kormány irányába keltett gyűlölet kifejezésével válaszoltak a szervezők. A tüntetések elviekben politikamentesek, valójában hamar előkerülnek a kormányellenes hangok, trágár megszólalások, valamint az ellenzéki üzenetek – jelezte a XXI. Század Intézet.

Bőkezű támogatást kapnak az influenszerek

A tüntetéseket támogató és szervező influenszerek saját műsoraikban is szívesen látják vendégül az ellenzéki politikusokat. A tüntetések egyik fontos szereplője, az influenszerré vált Osváth Zsolt 2021–22 során többször is beszélgetett az ellenzék vezetőivel, illetve annak miniszterelnök-jelöltjével, Márki-Zay Péterrel. Utóbbi a 2022-es országgyűlési választások előtt és után is vendége volt a Fókuszcsoport YouTube-csatornájának, valamint a Partizánnak. Ezúttal pedig Gulyás Mártonnak elsők között volt vendége Magyar Péter, akivel újabban a Jólvanezígy-csatornáról ismert Nagy Ádám készített interjút.

Az elemzésbe kifejtik, nem újkeletű dolog a baloldali média- és közszereplők politikai tevékenysége, amely a köz érdekében való szerepvállalás álcája mögé bújik, ugyanis a globális liberális elit ennek révén is igyekszik minél nagyobb befolyást szerezni a nemzetállamok politikájában. 

Mára globális szinten látni példákat arra a jelenségre, amikor politikusok mellett influenszerek, színészek, civil köntösbe bújt aktivisták tesznek kísérletet a közvélemény befolyásolására: az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt években több hollywoodi sztár kampányolt a Demokrata Párt jelöltjei mellett. A 2024-es amerikai elnökválasztás során olyan hírességek tették le mellettük a voksukat, mint Taylor Swift, Beyoncé, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi vagy George Clooney. A Demokrata Párt mindig is bőkezűen támogatta az influenszereket, főként a választási kampány időszakában, amelynek kiemelt példája Mikey Angelo influenszer, aki a többiekhez hasonlóan a párt 2,7 millió dolláros fedezetéből részesült.

Influenszer-tüntetés egyik pillanata 2024-ben (Fotó: Polyák Attila)

Az Európai Unió az elmúlt években több olyan civil szervezetet és kezdeményezést is támogatott, például a CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) programon keresztül, amelyek névleges célja a demokratikus értékek, a jogállamiság és az alapvető emberi jogok előmozdítása volt. – A program keretében különböző lengyel civil szervezetek is kaptak támogatást olyan területeken, mint a nők jogainak védelme, a kisebbségek jogainak erősítése, az LMBTQ-közösségek támogatása, illetve az átlátható kormányzás és a jogállamiság monitorozása. A PiS-kormány többször bírálta ezeket a kezdeményezéseket, politikailag motiváltnak nevezve az EU-s források felhasználását, amely álláspontjuk szerint a nemzeti kormány gyengítését szolgálta olyan Brüsszel által támogatott civil szervezeteken keresztül, amelyek külföldi befolyás alatt állnak, és a kormány értékeivel szembenálló liberális napirendet próbálták érvényesíteni – írták.

Miután Magyarországon a baloldali pártok sorra elbuktak, és a legtöbb esetben – a Demokratikus Koalíció kivételével – már a parlamenti küszöb határát sem érik el, pártszervezet és stabil szavazótábor híján maradtak. A korábbi baloldali pártok mostanra a fennmaradásért küzdenek, így értelemszerűen a progresszív, liberális eszmék terjesztése sem sikeres ezeken a pártokon keresztül.

Ennek következtében Magyarországon több olyan szervezet, médiaorgánum vagy személy is részesül(t) külföldi forrásokból, akik bár nem klasszikus politikai szereplők, de egyértelmű befolyással bír(hat)nak a politikai színtéren.

Korábban a Gulyás Mártonhoz kötődő Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványt támogatták a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok, illetve a washingtoni székhelyű German Marshall Fund, valamint a National Endowment for Democracy (NED), amelyet az amerikai kormány finanszíroz. A Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom összesen 1,8 milliárd forint támogatásban részesült Action for Democracy elnevezésű szervezet által a 2022-es választást megelőzően. A German Marshall Fund, amely a liberális eszmék terjesztésének egyik kiemelt szervezete, korábban támogatta a Számoljuk Együtt Mozgalmat, amelyben szintén a korábbi ellenzéki miniszterelnök-jelölt Márki-Zay Péter volt érdekelt. Karácsony Gergely is több esetben fogott össze egyes ügyek kapcsán olyan szervezetekkel, mint a Társaság a Szabadságjogokért és az Amnesty International Magyarország, amelyek egyértelműen részesültek ilyen forrásokból.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal adatai alapján 2022 és 2025 között 23 milliárd forinttal tudtak gazdálkodni azok a Magyarországon működő szervezetek, amelyeket politikai nyomásgyakorlásra használtak fel.

– A források szétosztása az amerikai kormányzati és európai uniós körökhöz is kötődik. A USAID 3,5 milliárd, míg az Európai Bizottság 19,5 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatta azon magyarországi – migrációhoz, LMBTQ-lobbihoz kötődő – nyomásgyakorló szervezeteket, akik beavatkoznak a politikai folyamatokba – olvasható az elemzésben.

Soros György 2015-től kezdődően közvetlen tárgyalásokat folytatott az Európai Unió vezetőivel, amelynek eredményeként egy belső finanszírozáson alapuló hálózatot épített ki a progresszív-liberális eszme terjesztése céljából. A támogatott szervezetek között szerepel többek között a Háttér Társaság, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, a Szivárvány Misszió Alapítvány és az Ökotárs Alapítvány.

– A külföldi liberális közegtől érkező források segítségével a korábban említett alapítványok a hozzájuk csatlakozó influenszerekkel és ellenzéki szereplőkkel továbbra is alkalmazzák a kormány ellen irányuló tevékenységüket. Az anyagi támogatásban részesülő szervezetek arcai a politikusok helyett azok a tartalomgyártók lettek, akik nem közvetlen politikai szereplőként jelennek meg a közéletben, viszont széles rétegek elérésére és befolyásolására képesek, ebből adódóan politikai és kulturális célok megvalósítására is alkalmasnak bizonyulnak, ez pedig közvetett módon befolyást gyakorolhat Magyarország belpolitikai folyamataira – összegzett a XXI. Század Intézet.


Borítókép: Molnár Áron NoÁr (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

