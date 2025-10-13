A baloldali pártok elbuktak, az influenszerek vették át a helyüket

Az utóbbi években az ellenzéki pártok összeomlásával vagy eljelentéktelenedésével párhuzamosan Magyarországon a különféle influenszerek, színészek és a külföldről finanszírozott sajtótermékek igyekeznek olyan politikamentesnek álcázott megmozdulásokat szervezni, amelyeken keresztül a kormány bukását segítenék elő – írta legfrissebb elemzésében a XXI. Század Intézet, amelyben a kormánykritikus előadók és az influenszer-tüntetés főszereplőinek motivációt vizsgálták meg annak fényében, hogy milyen módon fonódnak össze a külföldi háttértámogatások és a kormánykritikus megmozdulások Magyarországon.

A legújabb balliberális megmondóemberek: színészekkel és influenszerekkel hevítik a közhangulatot (Forrás: Facebook)

Napjainkban a politikusok mellett a közösségi tartalomgyártók is nagymértékben hozzájárulnak a közhangulat hevítéséhez

– emelik ki a kutatásban.

Megjegyzik, hogy a baloldali pártok politikai depressziója korábbra nyúlik vissza, mégpedig a kormányzóképesség, a szervezetépítés, illetve az érdekképviselet hiányának köszönhetően.

– A társadalmi elégedetlenség ügyéből való politikai haszonszerzés az elmúlt évek megmozdulásai (KATA-tüntetés, pedagógustüntetés) alkalmával sem volt sikeres az ellenzéki pártok számára. Ebben az időszakban is fontos szerepet töltöttek be a külföldről támogatott médiaorgánumok és nem-kormányzati szervezetek, amelyek napjainkban is releváns szereplők az ellenzéki térfélen – hívták fel a figyelmet, kiemelve, hogy az sem véletlen, hogy a Biden-adminisztráció ideje alatt David Pressman amerikai nagykövet több alkalommal is találkozott magyar ellenzéki beállítottságú influenszerekkel és médiaszemélyiségekkel, akiket vendégül is látott saját rezidenciáján egy vacsora keretében.

Majka színpadon előadott, miniszterelnök főbelövését előadó jelenete országos botrányt hozott(Forrás: Facebook)

A nyári fesztiválszezon lezárultával érdemes megnézni az idei koncertek és az influenszerek által szervezett tüntetések mögött húzódó politikai és kulturális struktúrákat.

A politikai szempontból ártatlannak tűnő rendezvények mögött azonban tudatos mozgósító erőt fedezhetünk fel. – A smart war fogalmával írható le az a jelenség, amikor a befolyásszerzés a médián és a digitális platformokon, amely egy lassabb, de tartósabb változást eredményez – magyarázták.