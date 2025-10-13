A baloldali pártok elbuktak, az influenszerek vették át a helyüket

Az utóbbi években az ellenzéki pártok összeomlásával vagy eljelentéktelenedésével párhuzamosan Magyarországon a különféle influenszerek, színészek és a külföldről finanszírozott sajtótermékek igyekeznek olyan politikamentesnek álcázott megmozdulásokat szervezni, amelyeken keresztül a kormány bukását segítenék elő – írta legfrissebb elemzésében a XXI. Század Intézet, amelyben a kormánykritikus előadók és az influenszer-tüntetés főszereplőinek motivációt vizsgálták meg annak fényében, hogy milyen módon fonódnak össze a külföldi háttértámogatások és a kormánykritikus megmozdulások Magyarországon.
Napjainkban a politikusok mellett a közösségi tartalomgyártók is nagymértékben hozzájárulnak a közhangulat hevítéséhez
– emelik ki a kutatásban.
Megjegyzik, hogy a baloldali pártok politikai depressziója korábbra nyúlik vissza, mégpedig a kormányzóképesség, a szervezetépítés, illetve az érdekképviselet hiányának köszönhetően.
– A társadalmi elégedetlenség ügyéből való politikai haszonszerzés az elmúlt évek megmozdulásai (KATA-tüntetés, pedagógustüntetés) alkalmával sem volt sikeres az ellenzéki pártok számára. Ebben az időszakban is fontos szerepet töltöttek be a külföldről támogatott médiaorgánumok és nem-kormányzati szervezetek, amelyek napjainkban is releváns szereplők az ellenzéki térfélen – hívták fel a figyelmet, kiemelve, hogy az sem véletlen, hogy a Biden-adminisztráció ideje alatt David Pressman amerikai nagykövet több alkalommal is találkozott magyar ellenzéki beállítottságú influenszerekkel és médiaszemélyiségekkel, akiket vendégül is látott saját rezidenciáján egy vacsora keretében.
A nyári fesztiválszezon lezárultával érdemes megnézni az idei koncertek és az influenszerek által szervezett tüntetések mögött húzódó politikai és kulturális struktúrákat.
A politikai szempontból ártatlannak tűnő rendezvények mögött azonban tudatos mozgósító erőt fedezhetünk fel. – A smart war fogalmával írható le az a jelenség, amikor a befolyásszerzés a médián és a digitális platformokon, amely egy lassabb, de tartósabb változást eredményez – magyarázták.