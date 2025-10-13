Orbán Viktor: Gödöllő után átszeljük a Földközi-tengert + videó

Kora reggeli rutinjáról tett közzé videót a kormányfő. Mint írta: reggeli rutin extrával. Nemzeti Sport, Lázár, szőlő, békecsúcs.

A videón látszik, hogy Orbán Viktor Lázár Jánossal közösen kelt útra Gödöllőre, ahol bejelentették, hogy a kastélyt az OTP bankkal közösen újítja fel a kormány.

A videóban elhangzik: a kastélyfelújításhoz sikerült bevonni a magántőkét.

Onnan pedig meglepetésszerűen huszárvágással átszeljük a Földközi-tengert és megérkezünk az egyiptomi testvéreinkhez, ahol aláírják azt a nagy békeszerződést, amely reményeink szerint stabilizálhatja a régiót. Amerikai elnök celebrálja, ő maga hozta ezt tető alá, és az érintett térségbeli államok mellett meghívta azokat az országokat, ha jól értem, akik hozzá hasonlóan békepártiak. Így kerültünk mi is oda.

Lázár János ezt úgy kommentálta: tulajdonképpen ma két nagyvad: Csányi Sándor és Mr. Trump.