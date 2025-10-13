Bayer Zsolt: Üzenet a világnak, hogy Trump meghívta a békecsúcsra Orbán Viktort + videó

Önmagában is fantasztikus, hogy Donald Trump meghívta Orbán Viktort Sarm es-Sejkbe a békecsúcsra, ugyanakkor annyira nem is vagyok meglepve, hiszen Orbán Viktor és az amerikai elnök, barátok, amennyire ez a politikában lehetséges.

Az a gesztus, hogy ott lesz a magyar miniszterelnök a békecsúcson, az üzenet a világnak is

– reagált Bayer Zsolt arra a hírre, hogy Magyarország miniszterelnökét meghívta Donald Trump a békecsúcsra, ahol a Hamász és Izrael közötti békemegállapodást megkötik.

Németh Balázs ezután hazai vizekre evezve megjegyezte, a tiszásokat, illetve a brüsszeli gazdáikat igencsak zavarja a nemzeti konzultáció, miután lebuktak, hogy adót kellene emelniük, mert Brüsszelben ezt parancsolták nekik. – Ez már a sokadik lebukása a Tisza Pártnak, ráadásul a Tisza szakemberei saját maguk buktatták le a pártot – fűzte hozzá a publicista, felidézve Dálnoki Áron és Tarr Zoltán híres elszólásait. Reagált az egyik tiszás aktivista beszédére is, amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt válogatott káromkodásokkal gyalázták.

– Engem sokan azért kritizálnak, mert csúnyán beszélek, de hát itt van a Tisza szeretetáradása, mint ez, akinek két agysejtje van: az egyikkel hazatalál, a másikkal meg fel tudja olvasni a papírból ezt a szöveget, ami után őrjöngve megtapsolják – mondta Bayer Zsolt.

A Tisza „országos focibajnokságáról” is megemlékeztek, a sporteseményről közel harminc képet posztolt Magyar Péter, amelynek túlnyomó többségén a Tisza elnöke szerepel csak. – Ez az ember egyetlenegy emberbe szerelmes, önmagába. Elmegy, és csak magáról tesz ki képeket – mondta nevetve, majd hozzátette, egyébként eddig egyetlen tiszás jelölt nevével sem találkozott. Németh Balázs ezután bemutatott néhány Tisza-jelöltet, akik Magyar Péter példáját követve már Orbán Viktor-os kartonbabával szerepelnek.

A műsorban felidézték a DK a 2026-os választásokon indítandó egyéni jelöltjeit, ahol Varju László hátrafordított sapkában lépett színpadra. Arra a kérdésre, hogy mi lehetett ezzel Varju László célja, nem jutottak dűlőre.

Tarr Zoltán és a XIV. Leó pápa találkozásáról tisztázták, Magyar Péter állításai ellenére nem a Tisza Párt nevében találkozhatott a pápával Tarr Zoltán, hanem Manfred Weber delegációjának tagjaként.

Bayer Zsolt egyben reagált a hétvégén történt eseményekre is, ahol egy férfi levizelte a Szent Péter-bazilika főoltárát a Vatikánban a 9 órás szentmise közben. A publicista megjegyezte:

ezek után ezt a valakit csak szelíden kikísérték. El tudod képzelni, hogy Mekkában a Kába-kőhöz odamész és levizeled? Széttépnének. Egész Európa lett levizelve szombaton

– mondta.