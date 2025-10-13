Hidegfronttal indul a hét, de esernyő kevés helyen kell + videó

A változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisüt a nap. A legtöbb felhő a keleti konvergencia mentén, valamint nyugaton valószínű – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfő délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Helyenként – főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is – előfordulhat gyenge eső, záporeső.

Az északnyugati, nyugati szél elsősorban hazánk nyugati felén megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 Celsius-fok között alakul,

késő estére pedig 6 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket.

Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idő lesz a héten?

Kedden délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 Celsius-fok valószínű – írja a Köpönyeg.

Szerdán napos-gomolyfelhős idő ígérkezik, keleten több napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor. A reggel kifejezetten hűvös lesz, -2 és +6 fok között alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 11 és 17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Csütörtökön többórás napsütés valószínű, csapadék nem várható. A reggeli hőmérséklet -2 és +5, délután 13 és 17 fok körül alakul.

Pénteken a hajnali köd és rétegfelhőzet feloszlását követően több órára kisüthet a nap, gomolyfelhők mellett. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -1 és +6 fok között, a maximum 13 és 18 fok között várható.

