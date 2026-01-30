szuverenitásvédelmi hivatalhorváth józseffenyegetés

Bombafenyegetés Magyarországon: a szakértő elárulta, mi lehet a háttérben

Kik állhatnak az ukrán nyelven íródott bombafenyegetések mögött, és mi lehet a valódi céljuk? Összefüggésben állhatnak-e a mostani esetek a tavalyi bombariadókkal, és mennyire kell komolyan venni ezeket a fenyegetéseket hatósági és állampolgári szemmel? Többek között ezekről kérdeztük Horváth József biztonságpolitikai szakértőt, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetőjét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 16:35
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A jelenleg rendelkezésre álló információk nem elegendők ahhoz, hogy egyértelműen meg lehessen nevezni az elkövetőket vagy a fenyegetések valódi célját” – fogamazott a Magyar Nemzet megkeresésére Horváth József biztonságpolitikai szakértő, akit az ukrán nyelven íródott bombafenyegetésekről kérdeztünk. 

Horváth József, bombafenyegetés, bombariadó
Bombafenyegetés Magyarországon: több tucatnyi lehetséges forgatókönyv vázolható fel, a provokációtól a belpolitikai befolyásolási kísérleteken át egészen az egyszerű pánikkeltésig (Fotó: Szuverenitásvédelmi Hivatal)

Mint ahogyan korábban beszámoltunk róla, az Index birtokába jutott az az ukrán nyelvű levél, amelyet több magyar iskola is megkapott és amely bombafenyegetést tartalmaz. A levelet egy magát ukrán katonának kiadó személy írta. Állítása szerint körülbelül ötszáz robbanószerkezetet helyeztek el. A rendőrség azóta megerősítette: eddig hét oktatási intézmény és kilenc közintézmény kapott ilyen levelet.

Az ukránok küldték a bombafenyegetést?

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője rámutatott: a technika mai állása mellett gyakorlatilag bárki képes lehet idegen nyelvű – akár ukrán – fenyegető üzenetet létrehozni. Egy fordítószoftverrel akár egy sértett diák is megírhat egy ilyen levelet, aki nem szeretne dolgozatot írni, ezért önmagában a nyelvezet nem tekinthető perdöntő bizonyítéknak.

Horváth József szerint ezt ugyanakkor kizárni sem lehet. 

Az elmúlt időszakban egyre élesebb hangvételű megszólalások érkeznek az ukrán politikai elit és szélsőjobboldali militáns csoportok részéről Magyarországgal szemben. 

Nem ritkák a közvetlen fenyegetések sem a magyar miniszterelnök vagy a külügyminiszter irányába. 

Ebben a politikai környezetben az sem zárható ki a szakértő szerint, hogy a fenyegetések valóban azok, aminek elsőre tűnnek. Horváth József azt mondta, több tucatnyi lehetséges forgatókönyv vázolható fel, a provokációtól a belpolitikai befolyásolási kísérleteken át egészen az egyszerű pánikkeltésig.

Összefüggés a tavalyi bombariadókkal?

Emlékezetes, tavaly január 23-án ukrán IP-címekről érkezett, bombafenyegetésről szóló e-maileket kapott több mint háromszáz magyar iskola. Egy héttel később, 2025. január 31-én országszerte 44 intézmény kapott bombafenyegetést. Az érintett intézményeket kiürítették, de sehol sem találtak robbanóanyagot.

Felmerült az is, hogy a mostani esetek összefüggésben állhatnak-e a tavaly januárban történt bombariadókkal. 

Horváth József szerint a nyílt forrásokból dolgozó elemzők és az újságolvasók számára továbbra sem ismert, kik álltak a korábbi fenyegetések mögött. Éppen ezért nem feltétlenül a tavalyi eseményekkel kell párhuzamot keresni, sokkal inkább az elmúlt hetek és az előttünk álló időszak politikai és biztonsági folyamataira érdemes koncentrálni.

Amennyiben – pusztán feltételezésként – ukrán eredetű provokációról lenne szó, úgy azt már a választások megzavarását, befolyásolását célzó műveletek egyik elemeként kellene értelmezni a szakértő szerint.

Horváth József úgy véli, ez jelenleg csupán egy a számos lehetséges magyarázat közül.

Mit kell tenni bombafenyegetés esetén?

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője kifejtette, a bombafenyegetéseket a hatóságoknak minden esetben a lehető legkomolyabban kell kezelniük. Horváth József emlékeztetett: Magyarország a tavalyi, tömeges fenyegetéshullám idején is szigorúan a szakmai protokoll szerint járt el. 

Az érintett épületeket kiürítették, kutyákkal és technikai eszközökkel átvizsgálták, és csak akkor állt vissza a rend, amikor meggyőződtek arról, hogy nincs veszély.

A szakértő szerint ilyenkor az emberi élet és a biztonság minden más szempontot megelőz. Az állampolgároknak pedig – bármilyen kellemetlen is – fegyelmezetten el kell viselniük az átmeneti korlátozásokat, legyen szó iskolai kiürítésről vagy egy közintézmény ideiglenes bezárásáról. Mint fogalmazott: ezek az intézkedések szükségesek, mindenki biztonságát garantálják.

Borítókép: Rendőrautók és egy mentőautó a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium előtt 2026. január 30-án (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu