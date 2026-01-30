rendőrségcsőzik lászlóukránpolgármesteri hivatal

Bombariadó Érden is, ellepték a városházát a rendőrök

Az iskolák után az érdi helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 14:57
Borítókép: Érd Polgármesteri Hivatala (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)
Bombariadó van a városházán! A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést e-mailen. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a polgármesteri hivatal mindkét szárnyát” – írta közösségi oldalán Csőzik László, Érd polgármestere.

Ma Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában is bombariadó volt, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe. Ki kellett üríteni többek között a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központot, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálják a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is.

A rendőrség tudatta: a jelenlegi adatok szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, az épületeket átvizsgálják. Az egyenruhások eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Ukránul írták

Az Index birtokába jutott az az ukrán nyelvű levél, amiben több magyar iskolát is megfenyegettek. A levelet egy magát ukrán katonának kiadó személy írta. Állítása szerint körülbelül 500 robbanószerkezetet helyezett el társaival. Ukrajnában több mint kétezer bejelentés érkezett bombafenyegetés miatt.

Az Index által idézett ukrán nyelvű levél tartalma magyarra fordítva a következő:

Üdvözlöm, szép napot, fontos információm van az ön számára, vegye komolyan, a biztonságról és evakuálásról van szó.

Miután robbantó voltam a fegyveres erőknél, és robbanóanyagokkal dolgoztam, súlyos sérülést szenvedtem, és most a csekély juttatásaim nem elegendők még arra sem, hogy a családomat etessem.

Az ön címén ma délután bombát fogok robbantani.

Az épületükben eszköz van elhelyezve, meneküljenek, nem akarom, hogy civilek sérüljenek meg.

Az ön oktatási intézménye alá van aknázva, ha nem akarják, hogy gyerekek haljanak meg, azonnal evakuáljanak, a bomba a következő címen található: (X)

Én és a társaim 2026. 01. 10-től kezdődően közigazgatási épületekben, iskolákban, óvodákban és tömeges gyülekezőhelyeken körülbelül 500 robbanószerkezetet helyeztünk el. 2026. 01. 30–31. között különböző időpontokban a bombák időzítői aktiválódnak, és 15 percük marad elhagyni az épületet, különben meghalnak, és civil áldozatok lesznek.

Ha ön ezt az üzenetet megkapta, az azt jelenti, hogy az épületük alá van aknázva. Ha nem akarnak meghalni, azonnal távozzanak. Más címeket is aláaknáztunk, a bombák speciális konténerben vannak, szolgálati kutyákkal nem észlelhetők, a keresés értelmetlen, 10 éves tapasztalattal rendelkező robbantó vagyok, nagyon jól ismerem a szakmámat.

Továbbá több céget és egy hotelt is aláaknáztunk, amelyek a ZSU katonáitól lopnak pénzt.

Az ön épülete közelében az alábbi címeken is bombák vannak elhelyezve: (X)

Hogy értsék a tetteim komolyságát, elküldöm a robbanószerkezet fotóját, amely az ön épületében van elhelyezve. Az ereje elegendő ahhoz, hogy az épület felét lerombolja.

 

Trotillal fenyegetőzött

Az Index cikkében megjelent egy kép is, amelyet a fenyegetőző a leveléhez csatolt, ezen egy mobiltelefon, egy szerelt gyújtózsinórral rendelkező detonátor és egy trotil, ismeretebb nevén TNT – trinitrotoluol – prés- vagy robbanótest látható.

Kárpátaljai iskolákban is bombariadók vannak

Több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben szintén bombariadót jelentettek. A jánosi, a gáti, a nagymuzsalyi, a sárosoroszi és a borzsovai iskolákat a fenyegető elektronikus levelek után, a hatóságok értesítése mellett kiürítették.

Borítókép: Érd polgármesteri hivatala (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

