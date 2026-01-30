Bombariadó Érden is, ellepték a városházát a rendőrök

„Bombariadó van a városházán! A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést e-mailen. A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják a polgármesteri hivatal mindkét szárnyát” – írta közösségi oldalán Csőzik László, Érd polgármestere.
Ma Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában is bombariadó volt, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe. Ki kellett üríteni többek között a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központot, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálják a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is.
A rendőrség tudatta: a jelenlegi adatok szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, az épületeket átvizsgálják. Az egyenruhások eddig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.
