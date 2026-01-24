Rendkívüli

Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

Orbán BalázsOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Orbán Balázs: Sose volt még ekkora szükség a békére

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy egyetlen hét leforgása alatt is világossá válhat, milyen súlyú kérdések forognak kockán Európában és Magyarországon. Orbán Balázs hangsúlyozta: soha nem volt még ekkora szükség stabilitásra, biztonságra és békére, mint most, mindehhez pedig tapasztalt és erős vezetésre van szükség.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 12:00
Fotó: /Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Ezen a héten ismét világossá vált, mi forog kockán Európában és Magyarországon – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy soha nem volt ekkora szükség stabilitásra, biztonságra és békére, mint most, ehhez pedig tapasztalt és erős vezetőre van szükség. 

Orbán Balázs szerint mindenkire szükség lesz aki békét akar
Orbán Balázs szerint mindenkire szükség lesz, aki békét akar 
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Balázs bejegyzésében arról is írt, hogy Brüsszel bejelentette, Ukrajna nyolcszázmilliárd dolláros Jóléti keretét döntően az európai adófizetőkre terhelné, ráadásul az ország gyorsított piaci integrációját is végrehajtaná, ami közvetlen veszélyt jelent a magyar gazdákra és a magyar családokra.

Nem ez volt az egyetlen támadás a héten Brüsszelből: az EU–Mercosur-megállapodást a bizottság elnöke a gazdák tiltakozása ellenére is aláírta

– emelte ki Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egyúttal Magyar Péter képmutatására is ismét fény derült, hiszen a Tisza Párt vezetője ugyan megpróbált a gazdák megmentőjeként feltűnni, de miután szembesítették azzal, hogy több mint egy évig be sem ment a témát tárgyaló bizottsági ülésre, és hogy brüsszeli főnökei felelősek a kialakult helyzetért, csupán arra futotta, hogy összevesszen velük.

A héten ráadásul bizalmatlansági szavazást tartottak Ursula von der Leyen ellen a Patrióták kezdeményezésére, ami ismételt csapást jelentett Magyar Péter számára. 

A Tisza Párt bebizonyította, hogy valóban brüsszelbarát párt, amely nem tud nemet mondani a főnökeinek. A Tisza képviselői a szavazás előtt elhagyták a várost – amikor valódi döntési helyzet adódott, a magyar érdek helyett ismét Brüsszel mellé álltak

– hangsúlyozta Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett, hogy mindeközben idehaza a rendkívüli hideg miatt a kormány rezsistopot vezetett be, átvállalva a megemelkedett fűtési igény miatt jelentkező többletköltségeket. Azonban a politikus egyúttal rávilágított, hogy a Tisza Párt kétarcúsága ismét megmutatkozott:

Eddig humbugnak és blöffnek nevezték a rezsicsökkentést, most azonban Magyar Péter megpróbálta elhitetni az emberekkel, hogy érdekli őt, milyen rezsiszámlát kapnak a magyar családok.

Orbán Balázs azt is hangsúlyozta, hogy az európai vezetők továbbra is háborúra készülnek: nap mint nap látnak napvilágot olyan nyilatkozatok, amelyek szerint Európának fegyvert, pénzt és katonát is kell Ukrajnába küldenie.

Volt azonban ünneplésre is ok a héten: Orbán Viktor és Donald Trump aláírásával létrejött a Béketanács, az új világrend egyik első intézménye, amelynek célja azoknak a háborúknak a megelőzése és lezárása, amelyekre a régi intézmények képtelenek voltak. Megerősítést nyert, hogy Magyarország többé nem csupán sodródik a nagyhatalmak által meghatározott nemzetközi térben, hanem aktív alakítója is annak

– emelete ki a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Orbán Balázs reagált arra a hírre is, hogy ma megjelent egy újabb Bajnai-közeli ember a Tiszában Orbán Anita személyében, aki együtt ül egy liberális külpolitikai intézet igazgatóságában Bajnaival. 

Nemzetközi téren is »be van kötve«: Alex Sorossal együtt tagja az Európai Külkapcsolatok Tanácsának. Nem véletlen, hogy nagy kritikusa a keleti nyitásnak és annak, hogy Magyarország hozzáfér az olcsó orosz energiához. Újabb önleleplező igazolás

– hangsúlyozta. 

Orbán Balázs egyúttal azt is kiemelte, hogy mindezek az események egyetlen hét leforgása alatt történtek, amely jól mutatja, hogy rendkívüli időket élünk. „Talán soha nem volt még ekkora szükség stabilitásra, biztonságra és békére, mint most” – nyomatékosította. 

Ahhoz, hogy ezt elérjük, Magyarországnak tapasztalt és erős vezetésre van szüksége – de ez nem elég. Mindenkire szükség lesz. Ma Kaposváron háborúellenes gyűlés. Mutassuk meg, hogy aki békét akar, velünk van!

– zárta bejegyzését Orbán Balázs. 

Borítókép: A kaposvári háborúellenes gyűlés (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

