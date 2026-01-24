Orbán Balázs: Sose volt még ekkora szükség a békére

Ezen a héten ismét világossá vált, mi forog kockán Európában és Magyarországon – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy soha nem volt ekkora szükség stabilitásra, biztonságra és békére, mint most, ehhez pedig tapasztalt és erős vezetőre van szükség.

Orbán Balázs szerint mindenkire szükség lesz, aki békét akar

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Balázs bejegyzésében arról is írt, hogy Brüsszel bejelentette, Ukrajna nyolcszázmilliárd dolláros Jóléti keretét döntően az európai adófizetőkre terhelné, ráadásul az ország gyorsított piaci integrációját is végrehajtaná, ami közvetlen veszélyt jelent a magyar gazdákra és a magyar családokra.

Nem ez volt az egyetlen támadás a héten Brüsszelből: az EU–Mercosur-megállapodást a bizottság elnöke a gazdák tiltakozása ellenére is aláírta

– emelte ki Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint egyúttal Magyar Péter képmutatására is ismét fény derült, hiszen a Tisza Párt vezetője ugyan megpróbált a gazdák megmentőjeként feltűnni, de miután szembesítették azzal, hogy több mint egy évig be sem ment a témát tárgyaló bizottsági ülésre, és hogy brüsszeli főnökei felelősek a kialakult helyzetért, csupán arra futotta, hogy összevesszen velük.