Szentkirályi Alexandra: A Tisza Párt mindig a rezsicsökkentés ellen volt! + videó

Azon túl, hogy a politikusaik és szakértőik több alkalommal is kritizálták a rezsicsökkentést, még az Európa Parlamentben is több alkalommal a magyar családok energiabiztonsága ellen szavaztak – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

2024 novemberében az energiaár-támogatások kivezetését, tavaly nyáron pedig az orosz gázimportot betiltó határozatot támogatták szavazataikkal a Tisza Párt képviselői. Ezek tények – jegyezte meg a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra hozzátette, egyszerre kellene a magyar családoknak magas piaci árat fizetni a gázért és a villanyért, és az olcsó orosz energiaimport tilalma miatti árnövekedés is terhelné őket.

Mindez mutatja – emelte ki a Fidesz budapesti elnöke –, hogy a Tisza Párt csupán brüsszeli megrendelőinek parancsait teljesíti, a magyar családok képviselete helyett.

Ez a két út áll a magyarok előtt, erről is döntünk április 12-én. Csak a Fidesz jelenti a biztos választást!

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.