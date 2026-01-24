szentkirályi alexandratisza pártrezsicsökkentés

Szentkirályi Alexandra: A Tisza Párt mindig a rezsicsökkentés ellen volt! + videó

A Tisza Párt szakértői egyértelműen eltörölnék a rezsicsökkentést és leválasztanák hazánkat az orosz gázról, nehéz helyzetbe hozva ezzel a magyar családokat.

Forrás: Facebook2026. 01. 24. 7:51
Azon túl, hogy a politikusaik és szakértőik több alkalommal is kritizálták a rezsicsökkentést, még az Európa Parlamentben is több alkalommal a magyar családok energiabiztonsága ellen szavaztak – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra.

Budapest, 2025. szeptember 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője az Egészséges utcák programról tartott sajtótájékoztatón a XVI. kerület Jókai Mór utcai kertvárosi szakrendelőjénél 2025. szeptember 3-án. A programnak köszönhetően 1,88 milliárd forintból fejlesztik a kerület gyalogos- és kerékpáros közlekedését, csillapítják a gépjárműforgalmat és akadálymentesítik a közterületeket. MTI/Purger Tamás
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

2024 novemberében az energiaár-támogatások kivezetését, tavaly nyáron pedig az orosz gázimportot betiltó határozatot támogatták szavazataikkal a Tisza Párt képviselői. Ezek tények – jegyezte meg a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra hozzátette, egyszerre kellene a magyar családoknak magas piaci árat fizetni a gázért és a villanyért, és az olcsó orosz energiaimport tilalma miatti árnövekedés is terhelné őket. 

Mindez mutatja – emelte ki a Fidesz budapesti elnöke –, hogy a Tisza Párt csupán brüsszeli megrendelőinek parancsait teljesíti, a magyar családok képviselete helyett.

Ez a két út áll a magyarok előtt, erről is döntünk április 12-én. Csak a Fidesz jelenti a biztos választást!

 – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője (Forrás: MTI/Purger Tamás)


