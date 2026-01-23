Lázár János: Árad a pornó a Tiszából!

Árad a pornó a Tiszából! Ez a Magyar Péter-féle erkölcsi felsőbbrendűség! – írja Facebook-bejegyzésében Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Lázár János a pornós tiszásról a Balatonalmádiban tartott Lázárinfón azt mondta: nem akart ezzel foglalkozni, nem terveznek koalícióra lépni a Tiszával. Hozzátette: azt vállalta, hogy mindent megtesz a győzelemért, de eddig arról nem volt szó, hogy a Tisza Párt aktivistáit ilyen aspektusból közelítse meg.

Magyar Péter egyik kedvenc aktivistája

Mint korábban beszámoltunk róla, január 20-án a csepeli Lázárinfón próbált provokálni Magyar Péter megbízásából az újabb tiszás pornószínésznő. Lázár János ugyan elegánsan kezelte a támadást, persze nem sejtette, hogy egy újabb szexfilmest állított ki ellene a Tisza. Róka Réka után Hetei Lilkát.

A felnőttfilmes körökben jól ismert pornósztár, Kiara Bloomd – Magyar Péter egyik kedvenc aktivistája, aki az országgyűlési képviselőjelöltek kiválasztásánál is esélyes volt – a pornóiparban a teltebb hölgyeket kedvelők igényeit elégíti ki évek óta. Hetei Lilka a csepeli Tisza-sziget alapítója és lelkes vezetője már tavaly óta. Magyar Péter őt is kitüntette, többször nyilvánosan megdicsérte, „odaadó”, „teljes mellszélességgel” végzett munkájáért, akárcsak a másik pornósztárt, Róka Rékát.

Hetei Kiara Lilka jól ismert szereplője a pornós világnak, szép pénzt keres a szexmunkával. Élő kamerázást is vállal. A Tisza politikája szempontjából kifejezetten előnyös lehet, amint nyuszifülekkel, magyaros motívumokkal díszített háttér előtt akciózik. Hetei Lilka nagyon szereti a szexmunkát, mert jól megfizetik, ezzel ő maga dicsekedett egyik közösségi médiás bejegyzésében.

Két pornózás között Hetei Kiara Lilka minden idejét a Tisza Pártra és Magyar Péterre áldozza. Önként vállalta Lázár János végül kudarcba fulladt provokálását is.

Két erotikus videó között pultozásra is jut ideje

Az aktivista egyébként kifejezetten szeret szerepelni, korábban a Sztárban sztár leszek műsorában is fellépett. Az erről szóló videó itt megtekinthető.

Nem ő az első felnőttfilmes a Tiszánál

Nem ez az első eset, hogy szexmunkások csatlakoztak Magyar Péterhez. Magyar Péter egyik korábbi fontos tiszás politikusa Róka Réka, a párt Fejér vármegyei egykori vezetője. Legutóbb a nagykanizsai kongresszuson Magyar Péter külön kiemelte a nő odaadó, kitartó, fáradhatatlan munkáját, és még egy oklevelet is nyomtatott neki. Úgy tudni, azt is megígérte, hogy parlamenti képviselőt csinál belőle, így biztosítva be a jövőjét a politikában.