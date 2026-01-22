Rendkívüli

Halállal fenyegeti Orbán Viktort és kormányváltást akar Magyarországon az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka

Lázár JánosLázárinfóLázár János miniszter

Lázár János a pornós tiszásról: Nem akartam foglalkozni vele, mivel nem tervezünk koalíciót velük + videó

A tapasztalat és az erő ma az ország irányításának két nélkülözhetetlen feltétele – erről beszélt Lázár János a Balatonalmádiban tartott Lázárinfón. Az építési és közlekedési miniszter szerint Nyugat-Európa éppen attól szenved, hogy a gyenge irányítás bénítja a döntéseket. Európa azonban korszakváltáshoz érkezett szerinte: az erős nemzetek, közösségek és vezetők ideje jött el. Lázár János a pornós tiszásról azt mondta: eddig arról nem volt szó, hogy a Tisza Párt aktivistáit ilyen aspektusból kell megközelítenie.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 18:08
Lázár János, építési és közlekedési miniszter, Lázárinfó, balatonalmádi
Fotó: Képernyőfotó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Olyan időket élünk, amikor az ország irányításához két dolog elengedhetetlen: a tapasztalat és az erő” – hangsúlyozta Lázár János a balatonalmádi Lázárinfón.

Fotó: Képernyőfotó

Az építési és közlekedési miniszter szerint ez az a kettős alap, amelyre a Fidesz jelöltjei építenek, és amely a változó világban kiszámíthatóságot ad. Lázár János felidézte, hogy 

2022-ben a Fidesz történelmi győzelmet aratott a körzetben, Balatonalmádiban is a legtöbb voks érkezett a kormánypártra.

Hangsúlyozta: ezt a bizalmat most és a jövőben is meg kívánják szolgálni. Hozzátette: a valódi mérce mindig a választási eredmény, nem a közvélemény-kutatás.

 

A választások tétje Lázár János szerint

A miniszter világossá tette: a döntések tétje ma túlmutat pártokon és személyeken. Mindenki a saját és családja sorsáról határoz egy olyan korszakban, amikor Európában lezárulnak régi együttműködések, és új, kiszámíthatatlan folyamatok indulnak.

A globalizáció miatt a világpolitika és a helyi ügyek összefonódnak: az európai-amerikai döntések, a vámok és a geopolitikai viták közvetlenül hatnak a magyar munkahelyekre is. 

Lázár szerint az Egyesült Államok korábbi, partnerséget kínáló vezető szerepe átalakulóban van, következményei pedig beláthatatlanok.

Tapasztalataira hivatkozva elmondta: a bizonytalan világban az emberek erős vezetőket keresnek. 

Nyugat-Európa szerinte éppen attól szenved, hogy gyenge irányítás bénítja a döntéseket. Európa azonban korszakváltáshoz érkezett szerinte: az erős nemzetek, közösségek és vezetők ideje jött el. 

 

Biztonság és a káosz 

A biztonság és a káosz közötti választás ma központi kérdés – mondta a miniszter. Felidézte, hogy a NATO- és EU-csatlakozás idején senki sem gondolta, hogy a háború árnyéka újra visszatér Európába. Ma azonban a béke és a biztonság kérdése kézzelfogható. 

Lázár János szerint a biztonság nemcsak a békét jelenti, hanem a munka- és családalapú társadalmat is. 

Az elmúlt 15 év mérlege szerinte egyértelmű: több volt a jó, mint a rossz. A kormány célja változatlan: aki tud és akar dolgozni, kapjon munkát. Ugyanígy a családalapú társadalom védelmét emelte ki, az európai összevetésben is egyedülálló adókedvezményekkel, amelyek a gyermekvállalást ismerik el.

A miniszter végül arra buzdított mindenkit, hogy mérlegelve saját és családja jövőjét, vegyen részt a választásokon. 

Külön kérte a korábbi fideszes szavazókat, hogy 2026-ban is tiszteljék meg a pártot bizalmukkal. Zárásként hangsúlyozta: a döntés a rend, a biztonság és a kiszámíthatóság, vagy a bizonytalanság és a káosz között szól. „Hajrá Magyarország, hajrá Fidesz! Hajrá Balatonalmádi!”

Lázár János a pornós tiszásról azt mondta: nem akart ezzel foglalkozni, nem terveznek koalícióra lépni a Tiszával. Hozzátette: azt vállalta, hogy mindent megtesz a győzelemért, de eddig arról nem volt szó, hogy a Tisza Párt aktivistáit ilyen aspektusból közelítse meg. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmicsoda alakok

Istenem, micsoda alakok ezek…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.