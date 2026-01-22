Lázár János a pornós tiszásról: Nem akartam foglalkozni vele, mivel nem tervezünk koalíciót velük + videó

„Olyan időket élünk, amikor az ország irányításához két dolog elengedhetetlen: a tapasztalat és az erő” – hangsúlyozta Lázár János a balatonalmádi Lázárinfón.

Fotó: Képernyőfotó

Az építési és közlekedési miniszter szerint ez az a kettős alap, amelyre a Fidesz jelöltjei építenek, és amely a változó világban kiszámíthatóságot ad. Lázár János felidézte, hogy

2022-ben a Fidesz történelmi győzelmet aratott a körzetben, Balatonalmádiban is a legtöbb voks érkezett a kormánypártra.

Hangsúlyozta: ezt a bizalmat most és a jövőben is meg kívánják szolgálni. Hozzátette: a valódi mérce mindig a választási eredmény, nem a közvélemény-kutatás.

A választások tétje Lázár János szerint

A miniszter világossá tette: a döntések tétje ma túlmutat pártokon és személyeken. Mindenki a saját és családja sorsáról határoz egy olyan korszakban, amikor Európában lezárulnak régi együttműködések, és új, kiszámíthatatlan folyamatok indulnak.

A globalizáció miatt a világpolitika és a helyi ügyek összefonódnak: az európai-amerikai döntések, a vámok és a geopolitikai viták közvetlenül hatnak a magyar munkahelyekre is.

Lázár szerint az Egyesült Államok korábbi, partnerséget kínáló vezető szerepe átalakulóban van, következményei pedig beláthatatlanok.

Tapasztalataira hivatkozva elmondta: a bizonytalan világban az emberek erős vezetőket keresnek.

Nyugat-Európa szerinte éppen attól szenved, hogy gyenge irányítás bénítja a döntéseket. Európa azonban korszakváltáshoz érkezett szerinte: az erős nemzetek, közösségek és vezetők ideje jött el.

Biztonság és a káosz

A biztonság és a káosz közötti választás ma központi kérdés – mondta a miniszter. Felidézte, hogy a NATO- és EU-csatlakozás idején senki sem gondolta, hogy a háború árnyéka újra visszatér Európába. Ma azonban a béke és a biztonság kérdése kézzelfogható.

Lázár János szerint a biztonság nemcsak a békét jelenti, hanem a munka- és családalapú társadalmat is.

Az elmúlt 15 év mérlege szerinte egyértelmű: több volt a jó, mint a rossz. A kormány célja változatlan: aki tud és akar dolgozni, kapjon munkát. Ugyanígy a családalapú társadalom védelmét emelte ki, az európai összevetésben is egyedülálló adókedvezményekkel, amelyek a gyermekvállalást ismerik el.

A miniszter végül arra buzdított mindenkit, hogy mérlegelve saját és családja jövőjét, vegyen részt a választásokon.

Külön kérte a korábbi fideszes szavazókat, hogy 2026-ban is tiszteljék meg a pártot bizalmukkal. Zárásként hangsúlyozta: a döntés a rend, a biztonság és a kiszámíthatóság, vagy a bizonytalanság és a káosz között szól. „Hajrá Magyarország, hajrá Fidesz! Hajrá Balatonalmádi!”