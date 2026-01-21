Tisza PártLázárinfóMagyar Péter

Magyar Péter egyik agytrösztje is bemutatkozott a Lázárinfón + videó

A Tisza egyik arca is ott volt a csepeli Lázárinfón. A nagy tudású hölgyre Bohár Dániel hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán.

Forrás: Facebook2026. 01. 21. 7:51
Fotó: Hatlaczki Balázs
„»Árad a Tisza« – mondta Magyar Péter embere a Lázárinfón. Aztán kiderült, kiről is van szó valójában!” – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Bohár Dániel. 

Magyar Péter pártjának arca a Lázárinfón is „remekelt”. Forrás: Képernyőfotó

A riporter egy videón mutatta be a tiszás aktivista hölgyet, aki magabiztosan jelezte Lázár Jánosnak a keddi, rekordhosszúságú Lázárinfón, hogy „jön az április, amikor már úgyis Tisza-kormány lesz, addig pedig árad a Tisza”.

– Köszönjük, sok sikert hozzá – nyugtázta mosolyogva a bejelentést az építési és a közlekedési miniszter.  

„Én nem is tudtam, hogy ez a hölgy a keddi Lázárinfóról 

nem csak egy sima tiszás, hanem a Tisza egyik arca” 

– kommentálta a jelenetet Bohár Dániel, aki a videón be is mutatta, hogy milyen nagy tudású Magyar Péter aktivistája.

„Elég komoly emberek vannak a Tiszában” – írta ironikusan a riporter. 

 

Borítókép: Magyar Péter büszke lehet az aktivistájára (Fotó: MW)

 

