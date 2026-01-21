Magyar Péter egyik agytrösztje is bemutatkozott a Lázárinfón + videó

„»Árad a Tisza« – mondta Magyar Péter embere a Lázárinfón. Aztán kiderült, kiről is van szó valójában!” – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Bohár Dániel.
A riporter egy videón mutatta be a tiszás aktivista hölgyet, aki magabiztosan jelezte Lázár Jánosnak a keddi, rekordhosszúságú Lázárinfón, hogy „jön az április, amikor már úgyis Tisza-kormány lesz, addig pedig árad a Tisza”.
– Köszönjük, sok sikert hozzá – nyugtázta mosolyogva a bejelentést az építési és a közlekedési miniszter.
„Én nem is tudtam, hogy ez a hölgy a keddi Lázárinfóról
nem csak egy sima tiszás, hanem a Tisza egyik arca”
– kommentálta a jelenetet Bohár Dániel, aki a videón be is mutatta, hogy milyen nagy tudású Magyar Péter aktivistája.
„Elég komoly emberek vannak a Tiszában” – írta ironikusan a riporter.
Borítókép: Magyar Péter büszke lehet az aktivistájára (Fotó: MW)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!