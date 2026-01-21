LázárinfóLázár JánosCsepelrekord

Kampányüzemmódba kapcsolt, rekrodot döntött a Lázárinfó Csepelen + videó

Szokatlanul hosszú, több mint négy és fél órás volt a Lázárinfó Csepelen. A rekordhossszúságú tájékoztató után Lázár János úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint a kampány nem durvult el, ugyanakkor rengeteg kérdést kapott a fideszes és ellenzéki résztvevőktől. „Nagyon élveztem” – kommentálta az építési és közlekedési miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 21. 7:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Rekordhosszúságú Lázárinfó Csepelen!” – írta a Facebook-oldalán Lázár János. A rendhagyó hosszúságú – négy óra harmincöt perces – esemény után az építési és közlekedési miniszter egy kamionparkolóból jelentkezett. 

Felmerült a kérdés, hogy a kampányidőszak előrehaladtával durvábbá válik-e a hangulat, illetve maga az esemény mennyiben volt szokatlan.

Nem volt. A hossza nem volt hétköznapi

– válaszolta a miniszter, hozzátéve, hogy legalább hatvan kérdésre válaszolt a tájékoztatón. 

Mint mondta, az eseményen nemcsak a fideszesek, de az ellenzéki tiszások is jelen voltak.  

Rengeteg ellenzéki ember volt a teremben, akik megadták a tiszteletet, normálisan kérdeztek. Nekem megtisztelő az, hogyha ellenzéki választópolgárok is eljönnek, kérdeznek, jó hangulatú beszélgetés volt. Nagyon élveztem

– fogalmazott Lázár János

Jelezte, hogy a Lázárinfó  csütörtökön Balatonalmádiban folytatódik. 

 

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu