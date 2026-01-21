Kampányüzemmódba kapcsolt, rekrodot döntött a Lázárinfó Csepelen + videó

„Rekordhosszúságú Lázárinfó Csepelen!” – írta a Facebook-oldalán Lázár János. A rendhagyó hosszúságú – négy óra harmincöt perces – esemény után az építési és közlekedési miniszter egy kamionparkolóból jelentkezett.
Felmerült a kérdés, hogy a kampányidőszak előrehaladtával durvábbá válik-e a hangulat, illetve maga az esemény mennyiben volt szokatlan.
Nem volt. A hossza nem volt hétköznapi
– válaszolta a miniszter, hozzátéve, hogy legalább hatvan kérdésre válaszolt a tájékoztatón.
Mint mondta, az eseményen nemcsak a fideszesek, de az ellenzéki tiszások is jelen voltak.
Rengeteg ellenzéki ember volt a teremben, akik megadták a tiszteletet, normálisan kérdeztek. Nekem megtisztelő az, hogyha ellenzéki választópolgárok is eljönnek, kérdeznek, jó hangulatú beszélgetés volt. Nagyon élveztem
– fogalmazott Lázár János.
Jelezte, hogy a Lázárinfó csütörtökön Balatonalmádiban folytatódik.
