Kampányüzemmódba kapcsolt, rekrodot döntött a Lázárinfó Csepelen + videó

„Rekordhosszúságú Lázárinfó Csepelen!” – írta a Facebook-oldalán Lázár János. A rendhagyó hosszúságú – négy óra harmincöt perces – esemény után az építési és közlekedési miniszter egy kamionparkolóból jelentkezett.

Felmerült a kérdés, hogy a kampányidőszak előrehaladtával durvábbá válik-e a hangulat, illetve maga az esemény mennyiben volt szokatlan.

Nem volt. A hossza nem volt hétköznapi

– válaszolta a miniszter, hozzátéve, hogy legalább hatvan kérdésre válaszolt a tájékoztatón.

Mint mondta, az eseményen nemcsak a fideszesek, de az ellenzéki tiszások is jelen voltak.

Rengeteg ellenzéki ember volt a teremben, akik megadták a tiszteletet, normálisan kérdeztek. Nekem megtisztelő az, hogyha ellenzéki választópolgárok is eljönnek, kérdeznek, jó hangulatú beszélgetés volt. Nagyon élveztem

– fogalmazott Lázár János.

Jelezte, hogy a Lázárinfó csütörtökön Balatonalmádiban folytatódik.