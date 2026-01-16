Lázár János: A Tisza nem a vidék, hanem a sikeres budai elit pártja

„Vidék, föld, egészség, közlekedés, és mi minden dől el a szavazófülke magányában – mindezt megbeszéltük a nagyatádiakkal a 31. Lázárinfón” – hívta fel a figyelmet Lázár János a közösségi oldalán.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az építési és közlekedési miniszter bejegyzésében rámutatott, vidéken nem a hangoskodás, lökdösődés, hanem a nyugalom és közös gondolkodás útját választják.

Az világosan látszik, hogy a Tisza nem a vidék, hanem a nagyvárosi, a sikeres budai elit, az úri polgárok pártja

– szögezte le Lázár János.

A tárcavezető emlékeztetett, áprilisban a magyar emberek nem politikusokról döntenek, hanem a saját sorsukról és boldogulásukról.

A vidéki, dolgozó embereknek továbbra is a Fidesz a biztos választás – épp úgy, mint az elmúlt 15 évben is

– mutatott rá Lázár János.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)