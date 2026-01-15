Lázár János: Ha háború lesz, az rossz lesz minden fideszesnek, minden tiszásnak és minden magyarnak + videó

– Az ország déli és keleti határvidékén élő polgártársaink afféle tartalékot képeznek, ugyanis vannak köztük még olyanok akik nem dolgoznak. Bár 2010-óta jóval többen dolgoznak ezeken a területeken is, mint előtte – mondta Lázár János Nagyatádon, a 31. Lázárinfón. Az építési és közlekedési miniszter jelezte: a regnáló kormány munkaalapú társadalomban gondolkodik, míg 2010 előtti kabinetek segélyalapú társadalomban gondolkoztak. Ma több, mint egymillióval többen dolgoznak, mint 2010 előtt. Ráadásul a minimálbér is a többszörösére nőtt, de az átlagkereset is jóval magasabb lett az utóbbi években – tette hozzá.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A miniszter elmondta, hogy a hétköznapi magyar embereket kell megszólítani, akiket 2010 előtt senki nem szólított meg. Nekik olyan választ tud adni a kormány, ami oldja a feszültségeket és lehetőséget teremt.

Mi olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek megpróbálnak az embereknek biztonságot garantálni és segíteni

– hívta fel a figyelmet.

Lázár János rámutatott, hogy a vidéket erősíteni kell, hogy az itt élő fiataloknak ne csak születni, hanem élni is érdemes legyen itt. Ez az a cél, amire vállalkozni kell, mert az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz, de még nem mindenki jutott még el oda, ahova a tehetsége vagy a célja vinné.

Mi vagyunk az első olyan politikai közösség, amely lehetőséget teremtett a tanulásra, a beilleszkedésre és a munkára a magyarországi cigányságnak

– jelentette ki a miniszter. Majd rámutatott: nem csak a boldogulás lehetőségét kell biztosítani, hanem a tanulás és a munka lehetőségét is, mert a magyar tartalékot nem a migránsok jelentik, akik a határkerítésen keresztül akarnak bejönni. Ebben az országban még a nagyvárosokban is el lehet engedni este a gyerekeket, amit nyugaton már nem lehet, és ez annak köszönhető, hogy itt betartatjuk a játékszabályokat, és azokkal tudunk együttműködni, akik ezeket betartják – tette hozzá.

Ahol ma Magyarországon kórház van, egyet sem szabad bezárni, minden kórházat meg kell tartani

– hangsúlyozta Lázár János, a helyi kórházról pedig elmondta, hogy nagy szükség van rá hiszen a közelben nincs másutt kórház.