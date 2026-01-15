LázárinfóLázár Jánosválasztás

Lázár János: Ha háború lesz, az rossz lesz minden fideszesnek, minden tiszásnak és minden magyarnak + videó

A magyar tartalékot nem a migránsok jelentik, akik a határkerítésen keresztül akarnak bejönni, hangzott el a Lázárinfón.

Erős Hunor
2026. 01. 15. 18:11
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
– Az ország déli és keleti határvidékén élő polgártársaink afféle tartalékot képeznek, ugyanis vannak köztük még olyanok akik nem dolgoznak. Bár 2010-óta jóval többen dolgoznak ezeken a területeken is, mint előtte – mondta Lázár János Nagyatádon, a 31. Lázárinfón. Az építési és közlekedési miniszter jelezte: a regnáló kormány munkaalapú társadalomban gondolkodik, míg 2010 előtti kabinetek segélyalapú társadalomban gondolkoztak. Ma több, mint egymillióval többen dolgoznak, mint 2010 előtt. Ráadásul a minimálbér is a többszörösére nőtt, de az átlagkereset is jóval magasabb lett az utóbbi években – tette hozzá.

Budapest, 2026. január 10. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Fidesz kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A miniszter elmondta, hogy a hétköznapi magyar embereket kell megszólítani, akiket 2010 előtt senki nem szólított meg. Nekik olyan választ tud adni a kormány, ami oldja a feszültségeket és lehetőséget teremt. 

Mi olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek megpróbálnak az embereknek biztonságot garantálni és segíteni

– hívta fel a figyelmet.

Lázár János rámutatott, hogy a vidéket erősíteni kell, hogy az itt élő fiataloknak ne csak születni, hanem élni is érdemes legyen itt. Ez az a cél, amire vállalkozni kell, mert az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz, de még nem mindenki jutott még el oda, ahova a tehetsége vagy a célja vinné.

Mi vagyunk az első olyan politikai közösség, amely lehetőséget teremtett a tanulásra, a beilleszkedésre és a munkára a magyarországi cigányságnak

jelentette ki a miniszter. Majd rámutatott: nem csak a boldogulás lehetőségét kell biztosítani, hanem a tanulás és a munka lehetőségét is, mert a magyar tartalékot nem a migránsok jelentik, akik a határkerítésen keresztül akarnak bejönni. Ebben az országban még a nagyvárosokban is el lehet engedni este a gyerekeket, amit nyugaton már nem lehet, és ez annak köszönhető, hogy itt betartatjuk a játékszabályokat, és azokkal tudunk együttműködni, akik ezeket betartják – tette hozzá.

Ahol ma Magyarországon kórház van, egyet sem szabad bezárni, minden kórházat meg kell tartani

– hangsúlyozta Lázár János, a helyi kórházról pedig elmondta, hogy nagy szükség van rá hiszen a közelben nincs másutt kórház. 

Kitűzte az államfő a választás napját, amikor a magyarok sorsot választanak – hívta fel a figyelmet, jelezve, hogy nagy politikai küzdelem várható. 

A mi ajánlatunk világos: egy olyan kormányt és politikai közösséget képviselünk, amely kész és képes felelősséget vállalni az emberekért és segíteni fog mindenkinek abban, hogy tudása és szándékai szerint boldoguljon. Ezt tükrözi az összes intézkedésünk 

– mutatott rá. 

A mostani döntés nem egy átlagos döntés, mert nem arról döntünk hogy mennyi legyen a nyugdíj, meg hogy legyen-e családtámogatás, vagy hogy mennyi legyen az adó – jelezte a miniszter. Majd hangsúlyozta: „azt tudom mondani minden túlzás nélkül, hogy a világ a megbolondulás felé halad”. Itt volt a Covid, ami nem jó jel, aztán jött a háború, ami még rosszabb jel – emlékeztetett.

Ha egy szomszédos országban háború van, az nem a jónak a jele, akkor nyilvánvaló probléma van. Máshol folyamatosan vezetik be a sorkatonaságot és ilyet az csinál, aki a háborúra készül – hangsúlyozta Lázár János.

Ha háború lesz, az rossz lesz minden fideszesnek, minden tiszásnak és minden magyarnak

– mutatott rá. Majd jelezte: olyan kormányt kell választani, amely garantálja a legfontosabbat: az ország békéjét. Nagy hibát követnénk el, ha az oroszok ellen elveszített két világháború után harmadjára is az oroszok ellen akár csak egyetlen katona vagy egyetlen forint a front irányába indulna – tett hozzá.

Olyan sorsot választunk most, amelynek következménye lesz ezek után évtizedekre, hiszen a gyerekeink és az unokáink életét is befolyásolja ez a döntés – figyelmeztetett. Majd közölte: a Fidesz azt kínálja mindenkinek, hogy aki rá szavaz, az számíthat a Fideszre, aki ellene szavaz, az pedig arra számíthat, hogy a Fidesz ezt az országot fogja szolgálni.

A Lázárinfó második felében a miniszter a közönség kérdéseire válaszolt.


Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

