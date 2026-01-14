Az időpont már megvan

Felszállt a füst, Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re kitűzte az országgyűlési választások időpontját. Eljön tehát tavasszal a demokrácia ünnepe ismét hazánkban, és szabadon dönthetünk nemzetünk sorsáról. Nagyon fontos, hogy a törvény által szabott lehetőségeken belül a lehető legkorábban élhetünk szavazati jogunkkal, hiszen döntésünk eredményére nem csupán itthon várunk izgatottan, de nyugodtan mondhatjuk, az egész világon óriási érdeklődés övezi a magyar folyamatokat.

Fontos ez a voksolás azoknak is, akik a kormány bukását várják, hogy meggyengüljenek a patrióta erők Európában, és kiszélesíthessék a háborút. De talán még fontosabb azon országok polgárainak, akik régóta vágyakoznak egy olyan vezetőre, mint Orbán Viktor, akinek újbóli győzelméből erőt meríthetnek saját küzdelmeikhez Európa elárulói ellen.

És nem akarja elveszíteni legaktívabb, legmegbecsültebb politikusát a világ országainak békeszerető többsége sem, amelyekben nem az öldöklésben, hanem a kölcsönösen előnyös feltételek melletti együttműködésben látják sikeres jövőjük zálogát. Az már csak hab a tortán, hogy minél hamarabb járulhatunk az urnákhoz, annál kevesebb ideig kell elviselni a karcsúsított méregzsák által felkorbácsolt gyilkos indulatokat, a felhergelt csőcselék undorító gyűlöletáradatát. Addig is józan megfontolásokra, higgadt elszántságra van szükségünk.

Érdemes az összevissza hazudozó zsebmessiás szemszögéből is értékelni a kiírást. Beszélt ő már kétszer is előre hozott választásokról, egyszer a Fideszt gyanúsítva ennek vágyával, egyszer pedig követelve azt, de felröppentek olyan álteóriák is, miszerint a kormány azon mesterkedik, hogy a háborús veszélyre hivatkozva nem írják majd ki a választásokat, Orbán Viktor elnöki rendszert kreál vagy egyenesen királlyá koronáztatja magát a Duna jegén. Nos, mindezekből nem lesz semmi. A Fidesz demokratikus körülmények között akar ismételten nagy győzelmet aratni, és erre megvan minden esélye. A bődületes mennyiségű hülyeséget nyilvánvalóan azért találták ki a zavarkeltésben, káoszteremtésben érdekelt ellenzéki politikusok, mert az idő múlásával egyre nyilvánvalóbbá vált számukra is, hogy az O1G és a mocskos Fidesz nem elég erős kovász ahhoz, hogy megfelelő mértékben növelje a „rendszerváltás” híveinek létszámát, legfeljebb a tizenhat éve nagyjából azonos létszámú Orbán-fóbiások tömegét képes egyben tartani.

A legfrissebb kutatás is ezt támasztja alá, ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások, a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt 40 százalékát szerezné meg. Harmadik erőként a Mi Hazánk Mozgalom jutna be a parlamentbe hatszázalékos eredménnyel.

Ráadásul az ellenzék propagandájának tartóoszlopai roskadtak össze, amikor kiderült, hogy sikerült megfékezni az inflá­ciót, egyáltalán nem hazánk Európa legszegényebb országa, és nem lopta szét az országot a kormány, sokkal inkább megduplázta a nemzeti vagyont. A Nézőpont elemzése úgy látja, hogy a kormányzóképesség, a vezetői tapasztalat és a nemzetközi kapcsolatrendszer súlya a következő hónapokban tovább nőhet, miközben a kormánypárt támogatottságát a jóléti intézkedések is erősítik. Ezek pedig csökkentik a kormánykritikus szavazók tiltakozási hajlandóságát.