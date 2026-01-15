Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Kocsis Máté: Nem kérünk abból a politikából, amely elvenné a magyarok juttatásait

Kocsis Máté szerint súlyos árat fizetnének a magyarok a „fényes Nyugat” elvárásaiért, miközben Ukrajnában újabb korrupciós botrány robbant ki. A Fidesz frakcióvezetője úgy véli, ezek a körülmények is megkérdőjelezik Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

2026. 01. 15. 16:00
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Forrás: Facebook
Kocsis Máté szerint a „fényes Nyugat” elvárásai súlyos terheket jelentenének a magyarok számára, miközben Ukrajnában továbbra is súlyos korrupciós botrányok rázzák meg a politikai életet.

 

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott: nem kérnek abból a politikából, amely nyugdíjak, adókedvezmények és támogatások elvonásával járna. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrajnai háború árnyékában újabb korrupciós ügy látott napvilágot:

a hatóságok őrizetbe vették Julija Timosenkót, a Volodimir Zelenszkij elnököt támogató volt ukrán miniszterelnököt.

A gyanú szerint Timosenko több parlamenti képviselőnek is pénzt ajánlott bizonyos döntések támogatásáért, miközben nem alkalmi megvesztegetésről, hanem egy szervezetten működő, rendszeres juttatásokra és konkrét szavazási utasításokra épülő mechanizmusról lehetett szó.

Kocsis Máté szerint mindez jól mutatja, milyen állapotok uralkodnak Ukrajnában, és milyen kockázatokat hordozna az ország gyorsított európai uniós csatlakozása. Úgy véli, 

Magyar Péter és a Tisza Párt azok érdekeit szolgálja, akik ezt a folyamatot sürgetik.

„Köszönjük, de ebből nem kérünk” – fogalmazott a frakcióvezető, hozzátéve: a Fidesz továbbra is a magyar érdekek képviseletét tartja elsődlegesnek.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, újabb súlyos korrupciós ügy rázza meg Ukrajnát: a korrupcióellenes hatóságok vádat emeltek Julija Timosenko volt miniszterelnök, a Batykivscsina (Haza) párt vezetője ellen is, miután a vád szerint parlamenti képviselőket próbált megvesztegetni szavazataikért cserébe – közölte Olha Posztoljuk, a Korrupcióellenes Ügyészség szóvivője a Szuszpilne hírügynökséggel január 14-én. Az egész ukrán elit érintett a vesztegetési ügyben. Volodimir Zelenszkij elnök köre után az ellenzéki, korábbi miniszterelnök ellen is vádat emeltek a korrupcióellenes hivatalok.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook) 


