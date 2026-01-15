magyar pétertisza pártdubaj

Lázár János: Magyar Péternek Dubajban van lakása, ott karácsonyozott 2023-ban

Magyar Péter dubaji ingatlanáról beszélt Lázár János, miután a Tisza Párt elnöke valótlanságokat fogalmazott meg a miniszterrel kapcsolatban. Az építési és közlekedési tárca vezetőjének állítása szerint Magyar Péter 2023-ban ebben a dubaji ingatlanban karácsonyozott a gyermekeivel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 19:14
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
„Magyar Péternek Dubajban van lakása, ahol a gyerekeivel 2023-ban karácsonyozott” – jelentette ki Lázár János, miután a Tisza Párt elnöke külföldi ingatlanokról és afrikai vadászatokról tett állításokat vele kapcsolatban.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A miniszter kitért arra is, hogy Magyar Péter korábban azt állította róla: Afrikába jár vadászni. Ezt határozottan visszautasította, mondván, életében nem járt Afrikában, és nem is szándékozik oda utazni. Mint fogalmazott, ha vadászni megy, azt Magyarországon teszi, például Somogy vármegyében. Szerinte az afrikai vadászat emlegetése is azt bizonyítja, hogy 

a Tisza Párt elnökének nincs valós ismerete sem a vadászatról, sem a természetről.

Lázár János ezután az ingatlanvádakra reagált. Kijelentette: nincsenek külföldi ingatlanjai sem Svájcban, sem Bécsben, és ironikusan úgy fogalmazott, minden tiszás jelenlévőt felhatalmaz arra, hogy amennyiben találnak ilyen ingatlant, költözzenek bele. Hozzátette: akár még magyarországi ingatlanjai egy részébe is beköltözhetnek, ha ennyire szeretnék.

Magyar Péter összevissza hazudozik

A miniszter felidézte azt is, hogy a Fővárosi Törvényszék megállapította: Magyar Péter nem mondott igazat, ugyanakkor a bíróság álláspontja szerint az ilyen kijelentések beleférnek a véleménynyilvánítás szabadságába. Lázár János szerint ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt elnöke jogszerűen állíthat valótlanságokat fideszes politikusok vagyonáról, anyagi helyzetéről vagy szokásairól, miközben az érintetteknek ezt tűrniük kell.

A kormánypárti politikus leszögezte: nem volt Afrikában, nincsenek külföldi ingatlanjai, mégis el kell viselnie az ezekkel ellentétes állításokat. Ezt követően hozta nyilvánosságra azt az információt, amelyet – elmondása szerint – eddig nem akart előhozni.

Lázár János szerint Magyar Péternek Dubajban van lakása, ahol 2023-ban a gyermekeivel karácsonyozott. 

Arra biztatta a jelenlévőket, hogy erről kérdezzék meg a helyi tiszásokat is. Hangsúlyozta: Magyar Péterrel ellentétben ő nem hazudik.

Borítókép: Lázár János (MTI/Koszticsák Szilárd)


