Orbán Viktorkarol nawrockiGrönland

Orbán Viktor: Remek meglátás!

A miniszterelnök közösségi oldalán reagált Karol Nawrocki Grönlanddal kapcsolatos kijelentéseire. Orbán Viktor szerint a lengyel elnöknek igaza van abba, hogy Grönland ügye a dán miniszterelnökre és az amerikai elnökre tartozik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 18:18
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök nemrég arról beszélt, hogy Grönland ügye Dániára és az Egyesült Államokra tartozik. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált. 

Orbán Viktor egyetért a lengyel köztársasági elnökkel
Orbán Viktor egyetért a lengyel köztársasági elnökkel 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Karol Nawrocki szerint Grönland kérdése fundamentálisan két félre, az Egyesült Államok elnökére Donald Trumpra és Dánia miniszterelnökére Mette Frederiksenre tartozik. Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte, hogy egyetért a lengyel elnökkel. 

Jól mondod. Jó meglátás! – írta a miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében. 

Karol Nawrocki kijelentései rávilágítanak arra a diplomáciai káoszra, ami Donald Trump amerikai elnök kijelentései óta az európai vezetőket jellemzi. Mint ismeretes az amerikai elnök jelezte, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra nemzetbiztonsági okok miatt. 

Az európai vezetők azóta egymásra licitálva próbálják bizonyítani kiállásukat Grönland mellett. Emmanuel Macron francia elnök súlyos következményekről beszélt abban az esetben, ha az Egyesült Államok erővel akarná elvenni a Dániához tartozó, de autonóm státuszt élvező szigetet. Németország pedig nemrég bejelentette, hogy katonákat küld Grönlandra. Igaz szám szerint csak 13-at. 

Szerdán egyébként tárgyalásokat folytatott a grönlandi és a dán külügyminiszter Washingtonban, ami kapcsán jelezték, hogy konstruktívak megbeszélsé zajlott, azonban a vörös vonalak és a fundamentális nézeteltérések maradtak. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP/Attila KISBENEDEK)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmegadja gábor

Az új világrend

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezen a héten semmi mást nem olvasol el, csak ezt a cikket Megadja Gábortól, sokat tettél önmagadért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu