Orbán Viktor: Remek meglátás!

Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök nemrég arról beszélt, hogy Grönland ügye Dániára és az Egyesült Államokra tartozik. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált.
Karol Nawrocki szerint Grönland kérdése fundamentálisan két félre, az Egyesült Államok elnökére Donald Trumpra és Dánia miniszterelnökére Mette Frederiksenre tartozik. Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte, hogy egyetért a lengyel elnökkel.
Jól mondod. Jó meglátás! – írta a miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében.
Karol Nawrocki kijelentései rávilágítanak arra a diplomáciai káoszra, ami Donald Trump amerikai elnök kijelentései óta az európai vezetőket jellemzi. Mint ismeretes az amerikai elnök jelezte, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra nemzetbiztonsági okok miatt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!