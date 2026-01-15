Orbán Viktor: Remek meglátás!

Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök nemrég arról beszélt, hogy Grönland ügye Dániára és az Egyesült Államokra tartozik. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált.

Orbán Viktor egyetért a lengyel köztársasági elnökkel

Karol Nawrocki szerint Grönland kérdése fundamentálisan két félre, az Egyesült Államok elnökére Donald Trumpra és Dánia miniszterelnökére Mette Frederiksenre tartozik. Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte, hogy egyetért a lengyel elnökkel.

Jól mondod. Jó meglátás! – írta a miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében.

Karol Nawrocki kijelentései rávilágítanak arra a diplomáciai káoszra, ami Donald Trump amerikai elnök kijelentései óta az európai vezetőket jellemzi. Mint ismeretes az amerikai elnök jelezte, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra nemzetbiztonsági okok miatt.