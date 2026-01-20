lázár jánosmagyarországorbán viktor

Lázár János: Áprilisban a jövönkről döntünk, a biztonság áll szemben a kockázattal

A választás tétje nem a politikusok sorsa, hanem a saját életünk és gyermekeink jövője – hangsúlyozta Lázár János a csepeli Lázárinfón, ahol hatalmas tömeg előtt beszélt kedden. Az építési és közlekedési miniszter szerint 2026-ban a biztonság és a bizonytalanság, a stabilitás és a kockázat között kell dönteni. Lázár János kifejtette, mit gondol Kapitány István megszólalásáról is, miszerint le kellene válni az orosz energiahordozókról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 19:11
Lázár János, Lázárinfó
Fotó: Youtube
A választás nem politikusokról, hanem a saját életünkről és gyermekeink jövőjéről szól – hangsúlyozta Lázár János a csepeli Lázárinfón kedden délután. 

Hatalmas tömeg a csepeli Lázárinfón.
Hatalmas tömeg a csepeli Lázárinfón Fotó: Youtube

Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett: a legutóbbi európai parlamenti választásokon stabil támogatottságot kapott a kormánypárt, 2024-ben pedig többen szavaztak a Fidesz listájára, mint korábban. Úgy fogalmazott: 

akik eddig bizalmat szavaztak a Fidesznek, azoktól most is azt kéri, tartsák meg ezt a jó szokásukat, és 2026-ban is támogassák a kormányzó erőt és Orbán Viktor miniszterelnököt.

A választás tétje világos Lázár szerint

A miniszter szerint a következő választás tétje világos: a biztonság és a kockázat áll egymással szemben. Lázár János úgy látja, hogy a világ tele van bizonytalanságokkal, ezért Magyarországnak a stabilitás politikáját kell követnie. A kormány értelmezésében a biztonság elsősorban azt jelenti, hogy az ország kimarad a háborúkból, és távol tartja magát minden fegyveres konfliktustól. 

Megfogalmazása szerint létezik olyan politikai gondolkodás, 

  • amely Brüsszel elvárásait helyezi előtérbe,
  •  ahol a háború központi téma, 
  • a kormány azonban a kimaradás politikáját képviseli.

Lázár János hangsúlyozta: Magyarország európai uniós és NATO-tagsága mellett is a semlegesség irányába kell haladni, és el kell kerülni minden olyan elköteleződést, amelynek súlyos ára lehet. 

A miniszter egyértelművé tette: a kormány álláspontja szerint a magyar pénznek és erőforrásnak nem Ukrajnába kell mennie, hanem Budapestre, Csepelre és a magyar családokhoz.

A biztonság legfontosabb pillérei

A biztonság második pilléreként a munkaalapú társadalmat nevezte meg. Lázár János felidézte: 2010-ben 73 ezer forint volt a minimálbér, ma 322 ezer forint, miközben 2025-ben 11 százalékos minimálbéremelés valósul meg. Rámutatott: Budapesten ma már egymillió ember dolgozik, országosan pedig több mint négymillió adófizető tartja fenn az államot. 

Szerinte ez az a modell, amelyet nem szabad segélyalapú társadalomra cserélni.

A harmadik alappillérként a családpolitikát említette. A miniszter szerint a kormány családközpontú politikát folytat, amely adókedvezményekkel és szja-mentességgel ösztönzi a gyermekvállalást. Úgy fogalmazott: 

a munka- és családalapú társadalom együtt biztosítja Magyarország stabilitását.

Lázár János végül kiemelte: a Fidesz és Orbán Viktor tapasztalata garancia arra, hogy a kormány a jövőben is a magyarok érdekeit képviseli, még azokét is, akik politikailag nem értenek vele egyet. A másik oldalon – tette hozzá – a bizonytalanság áll, hiszen nem világos, milyen adórendszert, milyen társadalmi modellt és milyen külpolitikai irányt képviselnének az ellenfelek.

Kilépés az unióból?

Lázár János kérdésre elmondta: nem akarják kiléptetni Magyarországot az EU-ból, sem a NATO-ból, hiába állítják ezt egyesek. Amiből ki akarnak maradni, az a háború. Mint fogalmazott, 

az USA rátette a célkeresztet az EU-ra, így kérdés, hogy lesz-e unió, amiben benne lehetünk.

Úgy véli, az egységes gazdasági tér mindenki érdeke, de bizonyos kérdésekben meg kell tartani a szuverenitást. Ha megnyerik a választást, akkor majd tárgyalnak arról, hogy mi lesz azokkal a pénzekkel, amiket eddig nem fizettek ki Brüsszelből.

A miniszter azt mondta, meghallgatta Kapitány Istvánt, a Tisza gazdasági szakemberét. Lázár János azt mondta, becsüli, hogy nagyon sok pénzt csinált egy nagytőkés vállalatnak, de neki fogalma sincs, hogy az ő körzetében például hogyan lehet kifizetni a rezsiszámlát. Mint mondta, aki nem az oroszoktól veszi a gázt, annak négyszer ennyibe kerül a rezsi. 

Akinek egymillió forint a nyugdíja, annak lehet, hogy nem számít, hogy honnan vesszük a gázt. 

De a többségnek igen. Hozzátette: erről szól a 2026-os választás.

Borítókép: Lázár János (Fotó: Képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

