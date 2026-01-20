Lázár János: Áprilisban a jövönkről döntünk, a biztonság áll szemben a kockázattal

A választás nem politikusokról, hanem a saját életünkről és gyermekeink jövőjéről szól – hangsúlyozta Lázár János a csepeli Lázárinfón kedden délután.

Hatalmas tömeg a csepeli Lázárinfón Fotó: Youtube

Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett: a legutóbbi európai parlamenti választásokon stabil támogatottságot kapott a kormánypárt, 2024-ben pedig többen szavaztak a Fidesz listájára, mint korábban. Úgy fogalmazott:

akik eddig bizalmat szavaztak a Fidesznek, azoktól most is azt kéri, tartsák meg ezt a jó szokásukat, és 2026-ban is támogassák a kormányzó erőt és Orbán Viktor miniszterelnököt.

A választás tétje világos Lázár szerint

A miniszter szerint a következő választás tétje világos: a biztonság és a kockázat áll egymással szemben. Lázár János úgy látja, hogy a világ tele van bizonytalanságokkal, ezért Magyarországnak a stabilitás politikáját kell követnie. A kormány értelmezésében a biztonság elsősorban azt jelenti, hogy az ország kimarad a háborúkból, és távol tartja magát minden fegyveres konfliktustól.

Megfogalmazása szerint létezik olyan politikai gondolkodás,

amely Brüsszel elvárásait helyezi előtérbe,

ahol a háború központi téma,

a kormány azonban a kimaradás politikáját képviseli.

Lázár János hangsúlyozta: Magyarország európai uniós és NATO-tagsága mellett is a semlegesség irányába kell haladni, és el kell kerülni minden olyan elköteleződést, amelynek súlyos ára lehet.

A miniszter egyértelművé tette: a kormány álláspontja szerint a magyar pénznek és erőforrásnak nem Ukrajnába kell mennie, hanem Budapestre, Csepelre és a magyar családokhoz.

A biztonság legfontosabb pillérei

A biztonság második pilléreként a munkaalapú társadalmat nevezte meg. Lázár János felidézte: 2010-ben 73 ezer forint volt a minimálbér, ma 322 ezer forint, miközben 2025-ben 11 százalékos minimálbéremelés valósul meg. Rámutatott: Budapesten ma már egymillió ember dolgozik, országosan pedig több mint négymillió adófizető tartja fenn az államot.

Szerinte ez az a modell, amelyet nem szabad segélyalapú társadalomra cserélni.

A harmadik alappillérként a családpolitikát említette. A miniszter szerint a kormány családközpontú politikát folytat, amely adókedvezményekkel és szja-mentességgel ösztönzi a gyermekvállalást. Úgy fogalmazott:

a munka- és családalapú társadalom együtt biztosítja Magyarország stabilitását.

Lázár János végül kiemelte: a Fidesz és Orbán Viktor tapasztalata garancia arra, hogy a kormány a jövőben is a magyarok érdekeit képviseli, még azokét is, akik politikailag nem értenek vele egyet. A másik oldalon – tette hozzá – a bizonytalanság áll, hiszen nem világos, milyen adórendszert, milyen társadalmi modellt és milyen külpolitikai irányt képviselnének az ellenfelek.