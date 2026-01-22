Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

Ursula von der Leyenbizalmatlansági szavazásMercosur

Ursula von der Leyennel szemben bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Patrióta-frakció az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. Az Európai Parlament csütörtökön délben hozott ítéletet az Európai Bizottság elnökének ügyében. A Tisza ma Brüsszel mellé állt a magyar gazdákkal szemben. Az EP nem támogatta a Von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 12:06
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Forrás: AFP
A Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyennel szemben az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény kapcsán. A szavazás értelmében a posztján maradhat az EB botrányt botrányra halmozó elnöke. 165-en támogatták Von der Leyen menesztését. Magyar Péter korábban bejelentette, hogy nem vesznek részt a szavazáson, ezzel a döntésével a Tisza ma Brüsszel mellé állt a magyar gazdákkal szemben. 

European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a debate on the conclusion of the European Council meeting of 18-19 December 2025, at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 21, 2026. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen (Fotó: AFP / FREDERICK FLORIN)

Hetek óta nagyszabású gazdatüntetések zajlanak Európa több országában az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás miatt.

Szakmai szervezetek szerint az egyezmény olcsó agrártermékek tömeges beáramlásához vezethet, ami veszélyeztetné az európai gazdák megélhetését. A tiltakozók úgy vélik, hogy a gabona mellett hús- és más mezőgazdasági termékek is eláraszthatják a piacot, miközben az uniós termelőknek jóval szigorúbb környezetvédelmi és munkajogi szabályoknak kell megfelelniük.

A helyzetet tovább élezi, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság azelőtt írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament jóváhagyta volna.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Nagy István
idezojelekMercosur

Nagy István: A Tisza Párt áll a Mercosur-ügylet mögött

Nagy István avatarja

Brüsszel elárulta az európai és a magyar gazdákat, életveszélyes megállapodást kötött – írja vélemény cikkében az agrárminiszter.

