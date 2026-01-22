Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

A Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyennel szemben az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény kapcsán. A szavazás értelmében a posztján maradhat az EB botrányt botrányra halmozó elnöke. 165-en támogatták Von der Leyen menesztését. Magyar Péter korábban bejelentette, hogy nem vesznek részt a szavazáson, ezzel a döntésével a Tisza ma Brüsszel mellé állt a magyar gazdákkal szemben.

Ursula von der Leyen (Fotó: AFP / FREDERICK FLORIN)