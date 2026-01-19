Von der Leyen ismét bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyennel szemben az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény miatt. Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő úgy fogalmazott, hogy a tervezet komoly fenyegetést jelent az európai gazdákra, így a magyar mezőgazdasági szereplőkre is. Az indítvány vitáját hétfőn tartják a plenáris ülésen.

Von der Leyen ügyéről a héten döntenek Strasbourgban. Fotó: AFP

Dömötör Strasbourg felé tartva beszélt az előttük álló parlamenti napirendről, amelyen ismét Magyarország kerülhet a bírálatok fókuszába. Kedden késő este ugyanis már a 35. alkalommal vitáznak az Európai Parlamentben Magyarországról. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy kedden délelőtt nagyszabású gazdademonstrációra készülnek Strasbourgban, amelynek egyik fő oka szintén a Mercosur-megállapodás.