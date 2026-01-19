bizalmatlansági indítványUrsula von der LeyenMercosur

Von der Leyen ismét bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe

Újabb bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe az Európai Bizottság elnöke az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás miatt. Az indítvány vitája a strasbourgi plenáris ülés napirendjén szerepel, és a héten ítélet is várható Ursula von der Leyen ügyében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 15:29
Az európai gazdák tüntettek a Mercosur-megállapodás ellen Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Patrióta-frakció bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyennel szemben az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény miatt. Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti képviselő úgy fogalmazott, hogy a tervezet komoly fenyegetést jelent az európai gazdákra, így a magyar mezőgazdasági szereplőkre is. Az indítvány vitáját hétfőn tartják a plenáris ülésen.

Von der Leyen ügyéről ma döntenek Strasbourgban
Von der Leyen ügyéről a héten döntenek Strasbourgban. Fotó: AFP

Dömötör Strasbourg felé tartva beszélt az előttük álló parlamenti napirendről, amelyen ismét Magyarország kerülhet a bírálatok fókuszába. Kedden késő este ugyanis már a 35. alkalommal vitáznak az Európai Parlamentben Magyarországról. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy kedden délelőtt nagyszabású gazdademonstrációra készülnek Strasbourgban, amelynek egyik fő oka szintén a Mercosur-megállapodás. 

A tervek szerint az Európai Unió szélesre tárná kapuit a dél-amerikai országok előtt, miközben ezek az államok már most is a globális agrárexport élmezőnyébe tartoznak. 

Mindezt úgy, hogy a következő hétéves uniós költségvetésben az uniós gazdáknak járó támogatásokat húsz százalékkal csökkentenék, az így felszabaduló összegeket pedig katonai célokra irányítanák át. A képviselő hangsúlyozta, hogy nemcsak a Mercosur-egyezmény, hanem az EU és Ukrajna közötti megállapodás is súlyos veszteségeket okoz a magyar termelőknek, amely már október végén életbe lépett. Véleménye szerint a most szerveződő gazdatüntetés mérete akár a korábbi brüsszeli megmozdulásokat is meghaladhatja.

A Patrióta-frakció nem először nyújtott be bizalmatlansági indítványt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen. A kérdést ezen a plenáris ülésen vitatják meg, a szavazásra pedig várhatóan csütörtökön kerül sor.

Irány Strasbourg, ez a hét is sűrű lesz: jön a 35. magyar vita, tüntetnek a gazdák a Mercosur ellen, és lesz szavazás Ursula von der Leyenről is

– írta a közösségi oldalán megosztott videóhoz Dömötör.

 

Borítókép: Az európai gazdák tüntettek a Mercosur-megállapodás ellen (Fotó: AFP)

