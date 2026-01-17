MercosurEurópai Uniókereskedelem

Az EU és a Mercosur aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást

Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői szombaton a paraguayi fővárosban, Asunciónban több mint huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 17. 20:08
Fotó: LUIS ROBAYO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A megállapodást az EU részéről Maros Sefcovic kereskedelmi biztos, a Mercosur részéről pedig négy alapító ország külügyminisztere – Pablo Quirno (Argentína), Mauro Vieira (Brazília), Rubén Ramírez (Paraguay) és Mario Lubetkin (Uruguay) – látta el kézjegyével.

Az Európában sokat vitatott megállapodást az Európai Parlamentnek még jóvá kell hagynia. Ratifikálnia kell továbbá a Mercosur-tagállamok törvényhozásának is.

Az EU és a Mercosur együttesen a világgazdaság GDP-jének 30 százalékát adja, és 31 ország 720 millió fogyasztóját képviseli. A történelminek tervezett egyezményről 1999 óta tárgyalt az Európai Bizottság és a dél-amerikai gazdasági szervezet négy alapító országa. 

Több uniós országban a közelmúltban tüntetések voltak a megállapodás ellen. 

„Inkább egy igazságos kereskedelmet választunk, mintsem a vámokat, inkább a hosszú távú termékeny partnerséget, mint az elszigeteltséget” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az aláírás előtt Asunciónban. „Mindenen túl konkrét és kézzelfogható előnyöket kívánunk biztosítani népeinknek és vállalataiknak” – tette hozzá.

António Costa, az Európai Tanács elnöke azt mondta, hogy a megállapodás „a szabályokon, a többoldalúságon és az országok és régiók közötti kapcsolatok alapjául szolgáló nemzetközi jogon alapuló szabadkereskedelem védelmének üzenetét” hordozza, ami ellentétes a „kereskedelem geopolitikai célokra történő felhasználásával”. Santiago Pena, a Mercosur soros elnöki tisztjét ellátó Paraguay államfője szerint a megállapodás világos jel a nemzetközi kereskedelem javára egy feszültségekkel teli környezetben.

Támogatói szerint az EU–Mercosur megállapodás lehetővé teszi az európai gazdaság fellendítését és a Latin-Amerikával fenntartott diplomáciai kapcsolatok ápolását. A megállapodás értelmében megszűnnek a vámok a kétoldalú árucsere több mint 90 százalékában, ami kedvez az európai autók, gépek, vegyipari termékek, borok és más italok exportjának, másrészt megkönnyíti a dél-amerikai agrártermékek európai piacra jutását, ami viszont aggasztja az érintett ágazatokban tevékenykedő gazdákat.

Borítókép: Az EU és a Mercosur-országok képviselői (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter úgy jellemezte új birodalmi ügynökét, hogy azzal politikailag ki is nyírta

Pilhál Tamás avatarja

Ki a fene akarja, hogy a pénzügyeit a „magyar Jockey Ewing” kezelje?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu