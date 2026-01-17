Az EU és a Mercosur aláírta a szabadkereskedelmi megállapodást

A megállapodást az EU részéről Maros Sefcovic kereskedelmi biztos, a Mercosur részéről pedig négy alapító ország külügyminisztere – Pablo Quirno (Argentína), Mauro Vieira (Brazília), Rubén Ramírez (Paraguay) és Mario Lubetkin (Uruguay) – látta el kézjegyével.

Az Európában sokat vitatott megállapodást az Európai Parlamentnek még jóvá kell hagynia. Ratifikálnia kell továbbá a Mercosur-tagállamok törvényhozásának is.

Az EU és a Mercosur együttesen a világgazdaság GDP-jének 30 százalékát adja, és 31 ország 720 millió fogyasztóját képviseli. A történelminek tervezett egyezményről 1999 óta tárgyalt az Európai Bizottság és a dél-amerikai gazdasági szervezet négy alapító országa.

Több uniós országban a közelmúltban tüntetések voltak a megállapodás ellen.

„Inkább egy igazságos kereskedelmet választunk, mintsem a vámokat, inkább a hosszú távú termékeny partnerséget, mint az elszigeteltséget” – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az aláírás előtt Asunciónban. „Mindenen túl konkrét és kézzelfogható előnyöket kívánunk biztosítani népeinknek és vállalataiknak” – tette hozzá.