Háborúellenes nagygyűlés Miskolcon – kövesse nálunk élőben!

Fordulat jöhet a Mercosur-ügyben: bukhat Ursula terve

Újabb ország nagy pártja csinált hátraarcot a Mercosur megállapodással kapcsolatos álláspontjában. Ez boríthatja a rendet az Európai Parlamentben és így a Mercosur megállapodás az Európai Bíróság elé kerülhet, ami jelentősen elnyújtja majd a jóváhagyási procedúrát.

Dénes Zoltán
2026. 01. 17. 9:17
Francia gazdák egy „Állítsuk meg az EU-MERCOSUR megállapodást!” feliratú transzparenssel
Európai Bírósgág elé kerülhet a Mercosur-megállapodás Fotó: Thomas Samson Forrás: AFP
Jelentős politikai bizonytalanság lengi körül az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodást, miután a spanyol jobbközép látványos hátraarcot csinált és visszavonta korábbi támogatását. A fejlemény különösen érzékenyen érinti az Európai Néppártot (EPP), amelyen belül eddig a spanyol delegáció számított a megállapodás egyik legbiztosabb támaszának - közölte a Politico.

Bíróság elé kerülhet a Mercosur megállapodás. Fotó: Thomas Samson / AFP

A 25 éve tárgyalt egyezményt hivatalosan szombaton írják alá Paraguayban, ahová Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke utazik. A politikai csata azonban csak ezután kezdődik: a megállapodás hatálybalépéséhez az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges, ahol már most rendkívül szoros szavazásra számítanak.

A spanyol Néppárt (PP) elnöke,  Alberto Núnez Feijóo egy pártrendezvényen nyíltan a gazdák mellé állt, kijelentve: „a spanyol gazdáknak igazuk van”. Bár nem utasította el egyértelműen az egyezményt, hangsúlyozta, hogy a termelők jogosan követelnek szigorúbb ellenőrzést és valódi garanciákat az importált mezőgazdasági termékekkel szemben.

A kritika középpontjában az a félelem áll, hogy az olcsó dél-amerikai agrártermékek elárasztják az uniós piacot, tisztességtelen versenyhelyzetbe hozva az európai – különösen a spanyol – gazdákat. Alberto Nadal, a PP gazdasági ügyekért felelős vezetője már egyértelműbb feltételeket szabott az X-en közttétett nyilatkozatában: pártja csak akkor támogatja a megállapodást, ha erős védőintézkedések és szigorú határellenőrzés garantál az Unió, illetve azt, hogy a közösségben elvárt szígorú környezetédelmi és egészségügyi feltételeket szabnak az importtal szemben is.

A bizonytalanságot fokozza, hogy a PP sem Brüsszelben, sem Madridban nem tisztázta hivatalos álláspontját, miközben más országok – Franciaország, Lengyelország, Magyaroszég és Ausztria – jobbközép politikusai is nyíltan ellenzik az egyezményt a mezőgazdasági kockázatok miatt. Egy néppárti EP-képviselő szerint spanyol elutasítás esetén „vége lehet a Mercosurnak”, mivel Madrid és Berlin együtt az egyezmény politikai motorjának számít.

A háttérben egyértelműen belpolitikai nyomás húzódik meg. Aragóniában, Kasztília–Leónban és Andalúziában közelgő regionális választások előtt áll a PP, ahol a vidéki szavazók döntő szerepet játszanak. Ezekben a régiókban tömeges gazdatüntetések zajlanak, és további megmozdulások várhatók. Egy biztos, Ursula von der Leyen zabolázatlan menetelése miatt, a Néppárt számára a Mercosur immár nem csupán kereskedelmi, hanem súlyos politikai kockázattá is vált.

Mindezek fényében az Európai Parlamentben esedékes szavazás valódi politikai thrillernek ígérkezik: néhány spanyol képviselő döntése akár az egész, negyedszázada formálódó megállapodás sorsát megpecsételheti. Ami így nem teljesen igaz, hiszen a Patrioták dönthetik el valójában a kérdést, de feltétlen szükség lehet a spanyolok átállására is.

Egyébként az európai gazdák üzenete egyértelmű: nem törődnek bele abba, hogy Ursula von der Leyenék megpróbálják tönkretenni őket azzal, hogy elárasztják az európai piacot olcsó, kétes minőségű dél-amerikai dömpingáruval. Ezért néhány nap múlva – a decemberi brüsszeli gazdatüntetéshez hasonló – újabb nagyszabású demonstrációra készülnek. Az akcióval jelzik: nem hajlandók lenyelni a Mercosur-békát, nem fognak csendben asszisztálni az európai mezőgazdaság kivéreztetéséhez. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatása szerint január 20-án reggel Európa minden részéről több ezer gazdálkodó, mintegy 1000 traktor kíséretében vonul az Európai Parlament elé.

Csendes forradalmat indítottak az osztrák üzletláncok: nem kérnek Ursula von der Leyen Mercosur húsából

Miközben az EU az aláírás küszöbén áll a Mercosur-megállapodással, az osztrák szupermarketek látványosan szembemennek a szabadkereskedelmi logikával: sorra utasítják el a dél-amerikai húst, és ezzel nemcsak a hazai gazdák mellett állnak ki, hanem komoly kérdéseket is feltesznek az egyezmény valódi áráról.

Fontos híreink

