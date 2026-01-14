sparpennymercosurüzletlánchúsosztrák

Csendes forradalmat indítottak az osztrák üzletláncok: nem kérnek Ursula von der Leyen Mercosur húsából

Miközben az EU az aláírás küszöbén áll a Mercosur-megállapodással, az osztrák szupermarketek látványosan szembemennek a szabadkereskedelmi logikával: sorra utasítják el a dél-amerikai húst, és ezzel nemcsak a hazai gazdák mellett állnak ki, hanem komoly kérdéseket is feltesznek az egyezmény valódi áráról.

Dénes Zoltán
2026. 01. 14. 21:29
Sorra utasítják el a dél-amerikai húst az osztrák üzletláncok. Fotó: HelgaQ Forrás: Shutterstock
Miközben Brüsszelben és Dél-Amerikában a szabadkereskedelem zászlaját lengetik, Ausztriában a kiskereskedelem egészen más irányba fordul. A Spar nyilvános kiállása az osztrák hús mellett dominóhatást indított el: az Adeg, a Billa, a Lidl, a Penny és a Hofer egyaránt nemet mond a dél-amerikai importra. A döntés időzítése aligha véletlen. Jövő szombaton ugyanis Ursula von der Leyen Paraguayban írja alá az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást – egy olyan egyezményt, amely Európa-szerte heves vitákat vált ki - írja a Kronen Zeitung.

mercosur, Ursula von der Leyen, osztrák üzletláncok
Politikai állásfoglalással ér fel az osztrák üzletláncok Mercosur elleni fellépése. Fotó: HelgaQ/Shutterstock

A kiskereskedők üzenete egyértelmű és szokatlanul politikus: a hús származási helye nem alkuképes. Hiába a kereskedelmi nyitás ígérete, az osztrák üzletláncok ragaszkodnak a hazai termelőkhöz, a nyomonkövethetőséghez, valamint a szigorú környezetvédelmi és állatjóléti normákhoz. A Spar igazgatósági tagja, Markus Kaser nyersen fogalmazott: az osztrák marha-, sertés- és borjúhús kizárólagossága elvi kérdés, nem marketingfogás.

Ez az álláspont különösen élesen világít rá az EU–Mercosur-megállapodás egyik legnagyobb ellentmondására. Miközben az egyezmény támogatói új piacokat és gazdasági növekedést ígérnek, kritikusai az olcsó dél-amerikai élelmiszerimport – marhahús, baromfi, cukor – dömpingjétől tartanak. 

Az osztrák szupermarketek döntése valójában bizalmatlansági szavazat: szerintük a papíron rögzített garanciák nem ellensúlyozzák a valós kockázatokat.

A Rewe-csoporthoz tartozó Billa már 2020 óta kizárólag friss osztrák húst árul, amit „egyedülálló versenyelőnyként” emleget. Az Adeg és a Penny sem tervezi Mercosur-országokból származó hús bevezetését, a Hofer pedig 2026-ra a teljes friss hússzegmensben százszázalékos osztrák eredetet ígér. A Lidl Austria hasonlóan hajthatatlan: saját márkáin keresztül a helyi minőséget hangsúlyozza, és évekkel ezelőtt végleg kizárta a dél-amerikai húst.

Eközben Európa több országában gazdák vonultak utcára, attól tartva, hogy a Mercosur-megállapodás árversenybe kényszeríti őket olyan termelőkkel, akikre nem vonatkoznak az uniós szabályok. Bár a 27 tagállam nagykövetei zöld utat adtak az egyezménynek, Franciaország, Lengyelország és Ausztria továbbra is fenntartásokkal él. A végső szó ráadásul még nem hangzott el: az Európai Parlament jóváhagyása nélkül a megállapodás nem léphet hatályba.

Az osztrák szupermarketek döntése így több mint beszerzési stratégia. Csendes, de határozott jelzés Brüsszel felé: a szabadkereskedelem ára nem lehet az európai mezőgazdaság leépülése. A kérdés már csak az, hogy a politikai döntéshozók meghallják-e ezt az üzenetet, vagy a piac majd utólag fizetteti meg a számlát.

Az Európai Parlament (EP) Patrióta-frakciója, az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás miatt bizalmatlansági indítványt nyújt be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen – jelentette be Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Brüsszelben szerdán. Dömötör Csaba szerint Ursula von der Leyen még azelőtt alá akarja írni a szerződést, hogy az Európai Parlament ehhez jóváhagyását adná.

Fontos híreink

