Orbán Balázs: Az európai vezetők nem akarnak békét

Mi, magyarok ezt időben felismertük és társadalmi mozgalomként elindultak idehaza a háborúellenes gyűlések. De a béke mellett európai színtéren is ki kell állni – ezért fontos, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely képes ellentartani a nyomásnak, tud nemet mondani Brüsszelnek és semmi nem tántoríthatja el, hogy mindig a magyar érdek legyen számára az első