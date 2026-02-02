Nem politikai ellenfelek, hanem egy befolyásos nemzetközi lap állapítja meg, hogy Európa politikai és katonai elitje ma már nem a háború elkerüléséről beszél, hanem annak következményeire készíti fel a lakosságot. Orbán Balázs közösségimédia-felületén hívta fel a cikkre a figyelmet.
Orbán Balázs: Az európai vezetők nem akarnak békét
Miközben Európa vezetői egyre nyíltabban készítik fel társadalmaikat egy Oroszországgal való fegyveres összecsapás lehetőségére, az emberek döntő többsége békét akar. Orbán Balázs figyelmeztet, társadalmi ellenállásnak kell kialakulnia Európa-szerte, hogy elkerülhessük a háborút.
A politikus bejegyzésében rámutatott, hogy európai vezetők már elkerülhetetlen tényként beszélnek a kontinens háborúba sodródásáról.
Ki ne akarna békét? Nos, úgy tűnik, hogy az európai vezetők. Ezt nem mi mondjuk, hanem a The Economist
– hívta fel a figyelmet Orbán Balázs.
A lap szerint Európa politikai és katonai vezetői egyre nyíltabban készítik fel a társadalmakat egy Oroszországgal való fegyveres konfliktus lehetőségére – felvetve a tömeges mozgósítás és civil áldozatok lehetőségét is.
Az európai emberek többsége viszont – nem meglepő módon – nem akar háborúba menni. Vezetőik ennek ellenére is következetesen erőltetik a háborús narratívát – mutatott rá.
Hová vezet mindez? Ha nem szerveződik társadalmi ellenállás az európai országokban a háború elkerülése érdekében, akkor folyamatos munkával, lépésről lépésre fogják Európát belevezetni egy beláthatatlan következményekkel járó konfliktusba
– figyelmeztetett a politikus.
További Külföld híreink
Mi, magyarok ezt időben felismertük és társadalmi mozgalomként elindultak idehaza a háborúellenes gyűlések. De a béke mellett európai színtéren is ki kell állni – ezért fontos, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely képes ellentartani a nyomásnak, tud nemet mondani Brüsszelnek és semmi nem tántoríthatja el, hogy mindig a magyar érdek legyen számára az első
– hangsúlyozta a politikai igazgató.
A Tisza Párt nem tud nemet mondani megbízóinak, és számtalanszor bizonyította már, hogy számukra nem a magyarok érdeke az első.
Csak az Orbán Viktor vezette kormány képes garantálni, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Éppen ezért a Fidesz a biztos választás – zárta gondolatait Orbán Balázs.
Borítókép: Menetelő katonák (Fotó: AFP)
