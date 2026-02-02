iránegyesült államokindiatrump

Donald Trump: Venezuela komoly bevételhez jut majd az Egyesült Államok révén eladott, onnan szármaszó kőolajból

Venezuela komoly bevételhez jut majd az Egyesült Államok révén eladott, onnan szármaszó kőolajból, de a bevételen megosztozik a két ország – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 3:10
Donald Trump Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elnök repülőgépe fedélzetén Florida felé utazva újságírók kérdéseire válaszolva Donald Trump azt mondta, hogy a Dulcy Rodriguez ideiglenes elnök vezette venezuelai kormányzat jelenleg jó munkát végez és jó kapcsolatot sikerült kialakítani vele.

Donald Trump Fotó: SAUL LOEB / AFP
Donald Trump Fotó: SAUL LOEB / AFP

Donald Trump elmondta, hogy egyelőre nincs megállapodás arról, hogy az Egyesült Államok segítségével a világpiaci áron értékesítésre kerülő kőolajból származó bevételen milyen arányban osztoznak meg Venezuelával, de megjegyezte, hogy „rengeteg olajat” fognak eladni, és a bevétel kisebb része kerül az amerikai félhez, nagyobb hányada Venezuelát illeti majd. Donald Trump arról is beszélt, hogy Indiával elkészült egy megállapodás-tervezet venezuelai kőolaj megvásárlásáról, aminek nyomán India nem Irántól vásárol majd energiahordozót. I

ránnal kapcsolatban az elnök megjegyezte, hogy zajlanak tárgyalások, és hozzátette, hogy tárgyalásos úton szeretné rendezni a helyzetet, ugyanakkor megjegyezte, hogy nagyon erőteljes hajók tartanak az ország irányába. 

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Kínát szintén szívesen látná a venezuelai kőolaj vásárlói között és ez a lehetőség nyitva áll. 

Donald Trump elismerően nyilatkozott Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőről, aki jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik. 

Hangsúlyozta, szeretné elősegíteni, hogy Maria Corina Machado kapcsolatot alakítson ki az ország jelenlegi vezetésével. Maria Corina Machado, vasárnap egy interjúban vitatta, hogy a Trump-adminisztráció nyomásgyakorlása enyhült volna a venezuelai rezsimen. Az NBC televízió politikai magazinjának adott interjúban kifejtette, hogy minden, amit Dulcy Rodriguez tesz az Egyesült Államok utasítására teszi. Úgy vélte, hogy a rezsim legjobb érdekét szolgálja, ha elfogadja, hogy a politikai átmenet megállíthatatlan Venezuelában. Szombaton Caracasba érkezett Donald Trump elnök megbízottjaként Laura Dogu, aki az ismét megnyíló amerikai külképviseletet vezeti majd ügyvivőként. 

Az Egyesült Államok 2019. februárjába szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Venezuelával, és azóta nem működött ott képviselete. 

Donald Trump elnök nem sokkal január 3-a, Nicolás Maduro hatalomból való eltávolítását és amerikai őrizetbe vételét követően jelentette be, hogy a két ország kölcsönösen újranyitja nagykövetségét.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: SAUL LOEB / AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Európa végnapjai

Bayer Zsolt avatarja

Itt tartunk ma.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu