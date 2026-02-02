Donald Trump: Venezuela komoly bevételhez jut majd az Egyesült Államok révén eladott, onnan szármaszó kőolajból

Az elnök repülőgépe fedélzetén Florida felé utazva újságírók kérdéseire válaszolva Donald Trump azt mondta, hogy a Dulcy Rodriguez ideiglenes elnök vezette venezuelai kormányzat jelenleg jó munkát végez és jó kapcsolatot sikerült kialakítani vele.

Donald Trump Fotó: SAUL LOEB / AFP

Donald Trump elmondta, hogy egyelőre nincs megállapodás arról, hogy az Egyesült Államok segítségével a világpiaci áron értékesítésre kerülő kőolajból származó bevételen milyen arányban osztoznak meg Venezuelával, de megjegyezte, hogy „rengeteg olajat” fognak eladni, és a bevétel kisebb része kerül az amerikai félhez, nagyobb hányada Venezuelát illeti majd. Donald Trump arról is beszélt, hogy Indiával elkészült egy megállapodás-tervezet venezuelai kőolaj megvásárlásáról, aminek nyomán India nem Irántól vásárol majd energiahordozót. I

ránnal kapcsolatban az elnök megjegyezte, hogy zajlanak tárgyalások, és hozzátette, hogy tárgyalásos úton szeretné rendezni a helyzetet, ugyanakkor megjegyezte, hogy nagyon erőteljes hajók tartanak az ország irányába.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Kínát szintén szívesen látná a venezuelai kőolaj vásárlói között és ez a lehetőség nyitva áll.