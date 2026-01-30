A First Lady filmjének premierjén is épültek az amerikai–magyar kapcsolatok

Washingtonban a First Lady filmjének premierjén volt lehetőségem pár szót váltani az amerikai kormányzat több tagjával: Steve Witkoff, Trump elnök közel-keleti és orosz–ukrán béketárgyalásokért felelős különmegbízottjával, akinek sikere kiemelt magyar érdek; Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi és Scott Bessent pénzügyminiszterrel – közölte közösségi oldalán Magyar Levente.
A miniszterhelyettes kiemelte:
Az USA vezetői továbbra is megkülönböztetett partnerként tekintenek hazánkra, ami már egy év alatt is számos kézzelfogható eredményt hozott, több fontos fejlemény pedig előkészítés alatt
A látogatást hivatalos egyeztetésekkel folytatjuk – tette hozzá.
Borítókép: A First Lady filmjének plakátja (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
