First LadyMagyar LeventeMelania Trump

A First Lady filmjének premierjén is épültek az amerikai–magyar kapcsolatok

Új év, tavalyi lendület a magyar–amerikai kapcsolatokban – fogalmazott Magyar Levente. A külügyminisztérium miniszterhelyettese a First Lady filmjének premierjén vett részt Washingtonban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 22:33
A First Lady filmjének plakátja Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Washingtonban a First Lady filmjének premierjén volt lehetőségem pár szót váltani az amerikai kormányzat több tagjával: Steve Witkoff, Trump elnök közel-keleti és orosz–ukrán béketárgyalásokért felelős különmegbízottjával, akinek sikere kiemelt magyar érdek; Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi és Scott Bessent pénzügyminiszterrel – közölte közösségi oldalán Magyar Levente. 

Steve Witkoff és Magyar Levente. Washingtonban a First Lady filmjének premierjén volt lehetőségem pár szót váltani az amerikai kormányzat több tagjával – közölte a miniszterhelyettes Forrás: Facebook
Steve Witkoff és Magyar Levente. Washingtonban a First Lady filmjének premierjén volt lehetőségem pár szót váltani az amerikai kormányzat több tagjával – közölte a miniszterhelyettes
Forrás: Facebook

A miniszterhelyettes kiemelte:

Az USA vezetői továbbra is megkülönböztetett partnerként tekintenek hazánkra, ami már egy év alatt is számos kézzelfogható eredményt hozott, több fontos fejlemény pedig előkészítés alatt

A látogatást hivatalos egyeztetésekkel folytatjuk – tette hozzá. 

Borítókép: A First Lady filmjének plakátja (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.