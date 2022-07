Az átlagfogyasztásig marad a rezsicsökkentett ár – itt vannak a konkrét számok

Azt is felidézték, hogy a magyar lakosság és gazdaság energiaellátásának a védelmére – több más országhoz hasonlóan – a magyar kormány is energia-veszélyhelyzetet és hét pontból álló intézkedési tervet hirdetett ki, amely augusztusban lép életbe. „A várhatóan tovább emelkedő energiaárak mellett is megvédjük a lakossági rezsicsökkentést.”Európában ez egy egyedülálló segítség, sehol máshol nincs olyan intézkedés, mely a családokat védené az elszabaduló energiaáraktól – fogalmaztak.