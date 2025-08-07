Rendkívüli

Brutálisan nőtt a kamatmentes forgóeszközhitel-igénylés

A kormány július közepén kimagasló érdeklődés mellett elindította a GINOP Plusz Technológia Plusz Hitelprogram „B” komponensét, a vállalkozások bérköltségének, rezsi finanszírozásának, nyersanyag- vagy készletbeszerzésének támogatását célzó kamatmentes forgóeszközhitelt. Három hét alatt több mint 550 vállalkozás nyújtott be hitelkérelmet, így a program 70 milliárd forintos keretösszegéből már több mint 10 milliárd forintra érkezett be igény. A lehetőség továbbra is nyitva áll a vállalkozások előtt, a nagy érdeklődés miatt érdemes mielőbb benyújtani az igénylést – hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

2025. 08. 07. 12:14
Az Európai Unió társfinanszírozásával támogatott hitelt a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, Budapesten kívül működő, 50 fő alatti feldolgozóipari cégek igényelhetik, így kezdő vállalkozások számára is nyitva áll a lehetőség. 

A beruházási hiteligények száma eddig meghaladta a 740 darabot, a vállalkozások 40 milliárd forint értékben terveznek visszatérítendő, ám kamatmentes forrásból fejlesztéseket megvalósítani (Fotó: Vas Népe/Szendi Péter)

A hiteltermék legfontosabb jellemzői:

  • összege: minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft
  • kamat: fix 0 százalék a teljes futamidő alatt
  • akár saját forrás nélkül is igényelhető
  • előleg: akár 100 százalék
  • futamidő: minimum 7, legfeljebb 72 hónap
  • türelmi idő: 1–3 hónap
  • nincs kezelési költség
  • a hitel költségmentesen előtörleszthető
  • a biztosítéki elvárás alacsony

„A számok magukért beszélnek, három hét alatt túlléptük az 550 benyújtott igénylést, és már több mint 10 milliárd forintnál jár a hiteligénylés volumene. Ez is azt mutatja, hogy valós, piaci igényre adunk választ: a vállalkozások kedvező feltételekkel szeretnének alapanyagokat beszerezni a beruházásaik megvalósítása mellett. Ehhez pedig megbízható, kiszámítható és olcsó forrásra van szükségük, mi éppen ezt kínáljuk nekik” – hangsúlyozta Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye felidézi: a hitelkérelmeket a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) szerződéses kapcsolatban álló MFB Pont Plusz fiókhálózaton keresztül – a Gránit, az MBH és az OTP kijelölt fiókjaiban lehet benyújtani. A programra a keret kimerüléséig, de legfeljebb 2025. december 31-ig lehet pályázni. A nagy érdeklődés miatt érdemes mielőbb benyújtani az igénylést.

A forgóeszközhitel mellett a Technológia Plusz Hitelprogram keretében továbbra is elérhető beruházási hitel is, amely a technológiai fejlesztésekhez kínál kedvező, kamatmentes forrást a kkv-k számára. Így a hazai kkv-k egyszerre juthatnak hozzá fejlesztési és működési célú támogatott forrásokhoz. A beruházási hiteligények száma (amelyek esetében a fővárosi fejlesztésekre külön, dedikált keret van) eddig meghaladta a 740 darabot, a vállalkozások 40 milliárd forint értékben terveznek visszatérítendő, ám kamatmentes forrásból fejlesztéseket megvalósítani.

Szabados Richárd emlékeztetett: a hitelfeltételek év eleji átdolgozásával számottevően nőtt a hitelre jogosultak köre és egyszerűsödtek az igénylési feltételek is.

