Brutálisan nőtt a kamatmentes forgóeszközhitel-igénylés

Az Európai Unió társfinanszírozásával támogatott hitelt a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, Budapesten kívül működő, 50 fő alatti feldolgozóipari cégek igényelhetik, így kezdő vállalkozások számára is nyitva áll a lehetőség.

A beruházási hiteligények száma eddig meghaladta a 740 darabot, a vállalkozások 40 milliárd forint értékben terveznek visszatérítendő, ám kamatmentes forrásból fejlesztéseket megvalósítani (Fotó: Vas Népe/Szendi Péter)

A hiteltermék legfontosabb jellemzői:

összege: minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft

kamat: fix 0 százalék a teljes futamidő alatt

akár saját forrás nélkül is igényelhető

előleg: akár 100 százalék

futamidő: minimum 7, legfeljebb 72 hónap

türelmi idő: 1–3 hónap

nincs kezelési költség

a hitel költségmentesen előtörleszthető

a biztosítéki elvárás alacsony

„A számok magukért beszélnek, három hét alatt túlléptük az 550 benyújtott igénylést, és már több mint 10 milliárd forintnál jár a hiteligénylés volumene. Ez is azt mutatja, hogy valós, piaci igényre adunk választ: a vállalkozások kedvező feltételekkel szeretnének alapanyagokat beszerezni a beruházásaik megvalósítása mellett. Ehhez pedig megbízható, kiszámítható és olcsó forrásra van szükségük, mi éppen ezt kínáljuk nekik” – hangsúlyozta Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye felidézi: a hitelkérelmeket a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) szerződéses kapcsolatban álló MFB Pont Plusz fiókhálózaton keresztül – a Gránit, az MBH és az OTP kijelölt fiókjaiban lehet benyújtani. A programra a keret kimerüléséig, de legfeljebb 2025. december 31-ig lehet pályázni. A nagy érdeklődés miatt érdemes mielőbb benyújtani az igénylést.

A forgóeszközhitel mellett a Technológia Plusz Hitelprogram keretében továbbra is elérhető beruházási hitel is, amely a technológiai fejlesztésekhez kínál kedvező, kamatmentes forrást a kkv-k számára. Így a hazai kkv-k egyszerre juthatnak hozzá fejlesztési és működési célú támogatott forrásokhoz. A beruházási hiteligények száma (amelyek esetében a fővárosi fejlesztésekre külön, dedikált keret van) eddig meghaladta a 740 darabot, a vállalkozások 40 milliárd forint értékben terveznek visszatérítendő, ám kamatmentes forrásból fejlesztéseket megvalósítani.