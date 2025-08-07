Lehet, hogy az Ön számlájáról is tűnt el pénz: duplán vont le az OTP Bank

Az OTP Banknál technikai probléma lépett fel, amely miatt egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét – szúrta ki az Index.hu. A hibát egy külső szolgáltató okozta, a bank pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén.

A problémát több piaci forrás is jelezte a lapnak. A bank hivatalos tájékoztatása szerint a hibát okozó külső

partner bevonásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk az érintettektől.

Bár nem tömeges jelenségről van szó, az Index információi szerint így is sok ügyfelet érint a hiba.