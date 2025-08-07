Fleck ZoltánFideszCS A K Tisza Sziget KispestbotrányjogászELTEDódity Gabriellagyűlölet

Fontos dolog derült ki Magyar Péter botrányjogászának fenyegetőzéséről, lépni fog a Fidesz

Kispesten a következő képviselő-testületi ülésen nemcsak a cigányozó Aranyosi Péter díszpolgárságáról kell tárgyalni.

Munkatársunktól
Forrás: Dódity Gabriella Facebook-oldala2025. 08. 07. 16:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A CS.A.K. Tisza Sziget Kispest rendezvényén hangzott el a köztársasági elnök zsarolására és megfenyegetésére uszító szöveg Fleck Zoltán jogoktatótól(!) itt a kerületi művelődési házban, a KMO-ban – tudatta Dódity Gabriella, a Fidesz–KDNP kispesti frakcióvezetője egy bejegyzésben. Mint írta, az erőszakosság, a politikai gyűlöletbeszéd és arrogancia ártó és elfogadhatatlan, bárhol is hangozzék el. Ez most épp Kispesten történt.

– Tiltakozunk, és határozott álláspontunk, hogy a következő képviselő-testületi ülésen nemcsak a cigányozó Aranyosi Péter díszpolgárságáról kell tárgyalnunk, hanem arról is, hogy Kispest Önkormányzata a saját intézményében ne adjon helyt olyan rendezvényeknek, előadóknak, akikről ismert, hogy szélsőséges nézeteket vallanak vagy gyűlöletet szítanak

– fogalmazott Dódity Gabriella.

Fleck Zoltán (Forrás: Facebook)

Mint arról lapunk beszámolt, Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán közölte: Fleck Zoltán, az ELTE Jogi Karának oktatója egy Tisza-sziget-rendezvény meghívott előadójaként arra tett felhívást, hogy meg kell fenyegetni és zsarolni kell a köztársasági elnököt, ha a jövő évi választáson az ellenzék megszerezné a hatalmat. 

Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt (…) Le fogom tagadni ezt.

– hangzott el Fleck Zoltán burkoltnak aligha mondható felhívása. Mondandója közben többször utalást tett a Tisza Pártra és Magyar Péterre. Majd így folytatta: 

Forradalomra van szükség és nem kormányváltásra.

Borítókép: Fleck Zoltán botrányjogász (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu