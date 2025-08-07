Fontos dolog derült ki Magyar Péter botrányjogászának fenyegetőzéséről, lépni fog a Fidesz

A CS.A.K. Tisza Sziget Kispest rendezvényén hangzott el a köztársasági elnök zsarolására és megfenyegetésére uszító szöveg Fleck Zoltán jogoktatótól(!) itt a kerületi művelődési házban, a KMO-ban – tudatta Dódity Gabriella, a Fidesz–KDNP kispesti frakcióvezetője egy bejegyzésben. Mint írta, az erőszakosság, a politikai gyűlöletbeszéd és arrogancia ártó és elfogadhatatlan, bárhol is hangozzék el. Ez most épp Kispesten történt.

– Tiltakozunk, és határozott álláspontunk, hogy a következő képviselő-testületi ülésen nemcsak a cigányozó Aranyosi Péter díszpolgárságáról kell tárgyalnunk, hanem arról is, hogy Kispest Önkormányzata a saját intézményében ne adjon helyt olyan rendezvényeknek, előadóknak, akikről ismert, hogy szélsőséges nézeteket vallanak vagy gyűlöletet szítanak

– fogalmazott Dódity Gabriella.

Fleck Zoltán (Forrás: Facebook)

Mint arról lapunk beszámolt, Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán közölte: Fleck Zoltán, az ELTE Jogi Karának oktatója egy Tisza-sziget-rendezvény meghívott előadójaként arra tett felhívást, hogy meg kell fenyegetni és zsarolni kell a köztársasági elnököt, ha a jövő évi választáson az ellenzék megszerezné a hatalmat.

Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt (…) Le fogom tagadni ezt.

– hangzott el Fleck Zoltán burkoltnak aligha mondható felhívása. Mondandója közben többször utalást tett a Tisza Pártra és Magyar Péterre. Majd így folytatta: