Itt vannak az év strandételei, a lángos nincs köztük

A balatongyöröki Kicsi Csóka bisztró bivalytatár velőscsont csónakban nevű ételét választották az év strandételének. A balatonmáriafürdői Pizza Sztori harcsa-supplija lett a legjobb strandbüféétel, míg a stranddesszertek között a gyenesdiási Mónisüti granola optimist nevű készítménye nyert.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 07. 15:42
Balaton
illusztráció Fotó: Éberling András
Az eredményről a verseny ötletgazdája csütörtökön tájékoztatott. Kardos Gábor elmondta, hogy a bivalytatár zalaköveskúti bivalyhúsból készül, burgonyagratinnal, tormahabbal, zellerropogóssal, szardellával, kapribogyóval, kovászos uborkával és házi majonézzel tálalják.

A Pizza Sztori ételének alapötletét a római rizsgolyók adták. A harcsapaprikást összefőzik túrós csuszával, majd nyalóka alakúra formázzák, és kirántják. Kapros túróval és kápiakrémmel tálalják.

A granola optimist névadója az Optimist vitorlás, amelyen a gyerekek tanulnak hajózni. A vitorlás teste és vitorlája képviselőfánkból készül, tölteléke mézes-joghurtos krém, erdei gyümölcsöntet és granola kerül rá.

A Balatoni Kör tizenegyedszer hirdette meg a strandételversenyt. A zsűri 36 nevezett étel közül választotta ki a győzteseket.
 

