Úgy idézi meg az ötvenes éveket a Buick, hogy közben nem használ krómot

Amíg az USA-ban már minden a szabadidő-autókról szól, Kínában még kínál személyautókat a General Motors. Egy lehetséges luxuslimuzint mutat a Buick Electra Orbit nevű tanulmány, amely a múlt század ötvenes éveinek romantikáját idézi meg jövőbemutató megoldásokkal kombinálva – mindezt úgy, hogy nincs króm a karosszérián.

Terjengős limuzin helyett éles vonalvezetésű, lendületes kupét látunk, amelynél a formatervezők kihasználták a villanyautó-technológiából eredő előnyöket, hogy nem kell óriási méretű motortérrel bajlódniuk. Persze azért így se lehet panaszkodni a méretekre, hiszen közel 6 méter hosszú és 2 méter széles a karosszéria, amely azért nem tűnik túlméretezettnek, mert óriási, 24 colos felnikkel töltik meg a kerékjáratokat. Drámaiak lettek az ajtók, az utastérbe például előre- és hátrafelé felfelé nyíló ajtókon át lehet bejutni, az elöl lévő csomagtartóhoz két, oldalról feltáruló fedélen át lehet hozzáférni.

Kényelmes fotelokban foglalhatnak helyet az utasok, ahol aztán elmélyülhetnek a saját kis digitális világukban, a vezetőnek is csak akkor kell a Buick Electra Orbit vezetésével törődnie, ha arra kedve támad. Alapvetően hangvezérlésre hagyatkoznak a tanulmánynál, de azért van egy gömb alakú központi kezelőszerv is, hagyományos képernyők helyett a szélvédőre vetítenek információkat, és vannak hologramok is. A kárpitanyag színei földtónusokat idéznek, amelyeket hagyományos kínai minta alapján szőttek össze. A GM kínai formatervezői egyébként nem azért készítették el a Buick Electra Orbitot, hogy megmutassák, milyen luxuslimuzinról álmodnak, hanem ez egy előzetese annak a csúcsmodellnek, amely egy-két éven belül megkoronázhatja a márka kínai kínálatát.

