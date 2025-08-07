BuickElectraautós hírelektromos autók

Úgy idézi meg az ötvenes éveket a Buick, hogy közben nem használ krómot

Nem teljesen ugyanaz az űrkorszak ma Kínában, mint bő fél évszázada az USA-ban – a Buick Electra Orbit egy közel hatméteres luxuslimuzin akar lenni.

Lővei Gergely
2025. 08. 07. 16:17
Fotó: Buick
Amíg az USA-ban már minden a szabadidő-autókról szól, Kínában még kínál személyautókat a General Motors. Egy lehetséges luxuslimuzint mutat a Buick Electra Orbit nevű tanulmány, amely a múlt század ötvenes éveinek romantikáját idézi meg jövőbemutató megoldásokkal kombinálva – mindezt úgy, hogy nincs króm a karosszérián.

 

Terjengős limuzin helyett éles vonalvezetésű, lendületes kupét látunk, amelynél a formatervezők kihasználták a villanyautó-technológiából eredő előnyöket, hogy nem kell óriási méretű motortérrel bajlódniuk. Persze azért így se lehet panaszkodni a méretekre, hiszen közel 6 méter hosszú és 2 méter széles a karosszéria, amely azért nem tűnik túlméretezettnek, mert óriási, 24 colos felnikkel töltik meg a kerékjáratokat. Drámaiak lettek az ajtók, az utastérbe például előre- és hátrafelé felfelé nyíló ajtókon át lehet bejutni, az elöl lévő csomagtartóhoz két, oldalról feltáruló fedélen át lehet hozzáférni.

 

Kényelmes fotelokban foglalhatnak helyet az utasok, ahol aztán elmélyülhetnek a saját kis digitális világukban, a vezetőnek is csak akkor kell a Buick Electra Orbit vezetésével törődnie, ha arra kedve támad. Alapvetően hangvezérlésre hagyatkoznak a tanulmánynál, de azért van egy gömb alakú központi kezelőszerv is, hagyományos képernyők helyett a szélvédőre vetítenek információkat, és vannak hologramok is. A kárpitanyag színei földtónusokat idéznek, amelyeket hagyományos kínai minta alapján szőttek össze. A GM kínai formatervezői egyébként nem azért készítették el a Buick Electra Orbitot, hogy megmutassák, milyen luxuslimuzinról álmodnak, hanem ez egy előzetese annak a csúcsmodellnek, amely egy-két éven belül megkoronázhatja a márka kínai kínálatát.
 

Fotó: Buick

 

