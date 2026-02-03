Vitályos Eszter: Brüsszel Ukrajnáért háromszorosára is emelné a magyar családok rezsijét + videó

Egyszerűen nem érdekli őket, hogy ebbe magyar családok belerokkanhatnak. Brüsszelnek ma már semmi más nem fontos – csak Ukrajna. Ezért indítottuk el a nemzeti petíciót. Hogy világosan megüzenjük: Nem fizetünk! Nem fizetünk a háborúért. Nem fizetünk Ukrajnáért. Nem fizetünk magasabb rezsit! Kérem, csatlakozzanak a petícióhoz! Töltsék ki, és mondjuk el minél többen: Nem fizetünk! A magyarok pénzét nem áldozzuk fel Ukrajnáért és a háborúért