Vitályos Eszter: Brüsszel Ukrajnáért háromszorosára is emelné a magyar családok rezsijét + videó

– Nagyon sokan kérdezik tőlem: mi lesz a magyar családok rezsijével, ha Brüsszel végrehajtja a tervét. Brüsszel ugyanis már döntött – és jogszabályban ki is hirdette –, hogy levágja Magyarországot az orosz gázról és kőolajról, és megtiltja a hatósági rezsicsökkentést. Ez mind a háborús tervük része – kezdi legújabb videójában Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Brüsszel Ukrajnáért képes lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét. Mindent előkészítettek. Már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt. Pontosan tudják: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindent megteszünk azért, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát
– teszi hozzá.
