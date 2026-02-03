magyarBrüsszelVitályos Esztercsaládrezsicsökkentés

Vitályos Eszter: Brüsszel Ukrajnáért háromszorosára is emelné a magyar családok rezsijét + videó

Vitályos Eszter kormányszóvivő szerint Brüsszel már jogszabályban döntött arról, hogy levágja Magyarországot az orosz gázról és kőolajról, valamint megtiltja a hatósági rezsicsökkentést. A kormány ezért pert indít az Európai Bíróságon, és nemzeti petíciót is elindított annak érdekében, hogy a magyar családok ne fizessék meg a háború és Ukrajna támogatásának árát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 19:14
Vitályos Eszter kormányszóvívő Fotó: Csudai Sándor
– Nagyon sokan kérdezik tőlem: mi lesz a magyar családok rezsijével, ha Brüsszel végrehajtja a tervét. Brüsszel ugyanis már döntött – és jogszabályban ki is hirdette –, hogy levágja Magyarországot az orosz gázról és kőolajról, és megtiltja a hatósági rezsicsökkentést. Ez mind a háborús tervük része – kezdi legújabb videójában Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Vitályos Eszter kormányszóvívő
Vitályos Eszter kormányszóvivő. Fotó: Ladóczki Balázs

Brüsszel Ukrajnáért képes lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét. Mindent előkészítettek. Már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt. Pontosan tudják: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindent megteszünk azért, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát

 – teszi hozzá.

– Tizenkét éve védjük a rezsicsökkentést – még ebben a háborús időszakban is. Most pedig pert indítunk az Európai Bíróságon a brüsszeli bizottság ellen, amely a frissen kihirdetett rendeletével egyszerűen el akarja vágni Magyarországot az orosz gáztól és kőolajtól. Ezekkel a lépésekkel Brüsszel teljesen felborítaná Magyarország energiabiztonságát, legalább háromszorosára emelné a rezsit, és ezer forint fölé lökné a benzin árát – hangsúlyozza.

Egyszerűen nem érdekli őket, hogy ebbe magyar családok belerokkanhatnak. Brüsszelnek ma már semmi más nem fontos – csak Ukrajna. Ezért indítottuk el a nemzeti petíciót. Hogy világosan megüzenjük: Nem fizetünk! Nem fizetünk a háborúért. Nem fizetünk Ukrajnáért. Nem fizetünk magasabb rezsit! Kérem, csatlakozzanak a petícióhoz! Töltsék ki, és mondjuk el minél többen: Nem fizetünk! A magyarok pénzét nem áldozzuk fel Ukrajnáért és a háborúért

 – zárja.

 

Borítókép: Vitályos Eszter kormányszóvivő (Fotó: Csudai Sándor)

 

