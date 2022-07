Szakértő: A családok több mint háromnegyede átlagfogyasztó

Az előzetes becslések szerint a háztartások kevesebb mint negyedét érintik majd a rezsicsökkentés kapcsán ma bejelentett módosítások. Ez az arány várhatóan még tovább csökken majd, hiszen a háztartások, családok jelentős része megpróbál majd tudatosabban fogyasztani, így azok is elérhetik az átlagfogyasztói szintet, akik jelenleg ha csak picivel is, de kicsúsznak belőle – nyilatkozta az Origónak Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energetikai üzletágának vezetője.

A Magyar Közlönyben is megjelent módosítások értelmében az átlagfogyasztásig mindenkinek a rezsicsökkentett árat kell majd fizetnie, ami a gáz esetében 1729 köbméter/év, a villamos energia esetében 2523 kWh/év. A rezsicsökkentett ár 36 forint/kWh az áram esetében, a lakossági piaci ár 70,1 forint/kWh. A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár az átlagfogyasztásig 102 forint/köbméter, afölött pedig 747 forint/köbméter, míg a versenypiaci ár a villany esetében 268,9 forint/kWh, a földgáz esetében pedig 1020 forint köbméterenként.

Elmondható tehát, hogy a rezsicsökkentés nélküli lakossági ár még így is jóval alacsonyabb a piaci árnál – idézi a cikk a szakértőt, kiemelve, hogy egyértelműen hazugságok voltak azok a baloldali médiában megjelent számok és híresztelések, miszerint a lakosságnak a változtatásokat követően brutális rezsiköltség-emelkedéssel kell majd kalkulálnia.

Hortay Olivér szerint egy hónappal korábban az volt a kérdés, hogy mennyibe kerül az energia, mostanra viszont az az elsődleges kérdés, hogy lesz-e egyáltalán elegendő energia.

– Nemzetközi beszámolók alapján látható, hogy számos országban már most ellátáskorlátozásra kényszerültek, és várhatóan a fűtési időszak közeledtével a problémák fokozódni fognak – mondta a szakértő az Origónak. Hozzátette, hogy az energiapiacon egy korábban nem várt mértékű áremelkedés volt tapasztalható. A földgáz ára jelenleg 150-160 euró/Mwh között mozog, ez néhány hónapja még csak nyolcvan euró volt, másfél-két éve pedig húsz euró.

Hortay Olivér arról is beszélt: ugyanez a növekedés figyelhető meg a villamos energia vagy éppen a szén-dioxid-kvóták esetében is, vagyis valamennyi rezsidíjat befolyásolható elem drasztikusan megdrágult. Kiemelte: Magyarországon viszont átlagfogyasztás alatt valamennyi háztartás továbbra is a korábban megszokott rendkívül alacsony hatósági árakért lesz képes energiát vásárolni, ami egy átlagos háztartásnál az áram esetében havi ötvenezer, a gáz esetében 130 ezer forint megtakarítást jelent,

így a két energiahordozó esetében éves szinten kétmillió forintnál is több marad egy átlagos háztartásnál, vagyis ennyit spórolnak.

Hortay szerint az is fontos, hogy az új rendelet az átlagfogyasztás fölötti energiamennyiségre vonatkozó tarifákat maximalizálta. Ennek köszönhetően kiszámíthatóbbak lesznek a költségek, bárki egyszerűen ki tudja számolni, hogy mennyi lesz a rezsiszámlája, ennek köszönhetően tud tervezni is.

Az átlagfogyasztás fölötti árak tehát jóval kedvezőbbek, mint a piaci árak

– húzta alá a szakértő. Ennek alapján kijelenthető, hogy a magyarokat továbbra is védi a rezsicsökkentés, ráadásul hazánk már évek óta a legolcsóbb EU-tagállam mind az áram, mind a gáz tekintetében.

A szakértő arra is emlékeztetett, hogy múlt héten egy hétpontos csomagot fogadott el a kormány, amely két fő célt szolgál. Az egyik, hogy hatékonyabban legyünk képesek kihasználni a belső energiatermelési kapacitásokat, ezért megnyitják a Mátrai Erőmű két új blokkját. Növekedni fog a hazai földgázkitermelés, és megkezdődnek a meglévő paksi blokkok üzemidő-hosszabbításához szükséges munkálatok. Az intézkedéscsomag a külső erőforrásokból történő minél szélesebb körű beszerzést is célozza. Felhatalmazza a külügyminisztert, hogy újabb gázmennyiséget szerezzen be a nemzetközi piacokról, emellett pedig exportkorlátozásokat vezet be az energiahordozókra és a tűzifára – sorolta Hortay Olivér.

