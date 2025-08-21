kormányakciótervgazdaság

Kiderült, hogy miről tárgyal ma a kormány

Fontos gazdasági kérdések kerültek terítékre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 12:46
Fontos gazdasági kérdésekről egyeztet a kormány Forrás: Facebook / Nagy Márton
„Fókuszban az iparvédelem és a munkahelyvédelem!” – írta közöségi oldán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter a kormányülésről képeket is posztolt.

kormány
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormány mai ülésén Fotó: Facebook/Nagy Márton

A tárcavezető már korábban jelezte, hogy az „Európai Unió rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos”. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni. Ezért megvédik a magyar ipart és a munkahelyeket. Nagy Márton úgy fogalmazott: 

tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatják ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot. Ezért azonnal megkezdték az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását. 

Az egyeztetések során több szervezet véleményét is kikérték. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) üdvözölte a gazdaság élénkítése és a munkahelyek megőrzése érdekében tett kormányzati intézkedéseket.

– Értékeljük a kormányzat józanságát, hogy mind az iparpolitikában, iparvédelemben, mind a foglalkoztatáspolitikában alkalmazkodni kíván a tavalyi tervekhez képest megváltozott gazdasági körülményekhez – mondta Perlusz László, a VOSZ főtitkára a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) augusztus 18-i ülése után. Üdvözölték, hogy a Széchenyi-kártya-program további hiteltermékeire is kiterjesztik a rendkívül kedvezményes, háromszázalékos kamatozású hitelt, ahogy támogatják a Demján Sándor-program többi elemét is. Fontosnak tartják az adó- és járulékkedvezmények és adminisztratív költségek csökkentését, ahogy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák elterjedésének támogatását is.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az áfaalanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a kormánynak – közölte a köztestület, miután Nagy Elek, az MKIK elnöke, a kamara vezetősége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetett a hét elején.

A tájékoztatás szerint a megbeszélés középpontjában azok a konkrét intézkedések álltak, amelyek rövid távon segítik a vállalkozásokat, középtávon pedig hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizációjához, a magasabb hozzáadott értékű termelés arányának növeléséhez. A tárgyaláson kiemelt hangsúlyt kapott a legkisebb cégek és egyéni vállalkozók adóterheinek mérséklése, ennek keretében a kamara javasolja az áfaalanyi adómentesség értékhatárának további, többlépcsős emelését. A hatályos áfaalanyi adómentességi értékhatár jelenleg 18 millió forint, a cél három éven belül eljutni a 24 millió forint értékhatárig.

Az MKIK azt javasolja, hogy 2026-ban 20 millió forintra, 2027-ben 22 millió forintra, 2028-ban 24 millió forintra emelkedjen a határ, előre bejelentve.

Az intézkedés 20 millió forintos értékhatár mellett körülbelül 8300 vállalkozást érinthet nettó visszaigénylők nélkül, míg a visszaigénylőkkel együtt ez a szám 10 600, a 22 millió forintos értékhatárnál az érintett vállalkozások száma 15 800-ról 20 100-ra nőhet, a 24 millió forintos határnál pedig 22 800-ról 28 000-re emelkedhet a kedvezményezett vállalkozások száma.

A kamara javasolja az ötvenezer forintos adó mellett két új, választható tételes adó bevezetését is, egy 75 ezer, illetve százezer forintos tételes adót, ami egyúttal magasabb nyugdíjjogosultságot biztosítana az ezt választó kisvállalkozók számára.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

