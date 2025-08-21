Kiderült, hogy miről tárgyal ma a kormány

„Fókuszban az iparvédelem és a munkahelyvédelem!” – írta közöségi oldán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter a kormányülésről képeket is posztolt.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kormány mai ülésén Fotó: Facebook/Nagy Márton

A tárcavezető már korábban jelezte, hogy az „Európai Unió rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos”. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni. Ezért megvédik a magyar ipart és a munkahelyeket. Nagy Márton úgy fogalmazott:

tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatják ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot. Ezért azonnal megkezdték az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását.

Az egyeztetések során több szervezet véleményét is kikérték. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) üdvözölte a gazdaság élénkítése és a munkahelyek megőrzése érdekében tett kormányzati intézkedéseket.

– Értékeljük a kormányzat józanságát, hogy mind az iparpolitikában, iparvédelemben, mind a foglalkoztatáspolitikában alkalmazkodni kíván a tavalyi tervekhez képest megváltozott gazdasági körülményekhez – mondta Perlusz László, a VOSZ főtitkára a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) augusztus 18-i ülése után. Üdvözölték, hogy a Széchenyi-kártya-program további hiteltermékeire is kiterjesztik a rendkívül kedvezményes, háromszázalékos kamatozású hitelt, ahogy támogatják a Demján Sándor-program többi elemét is. Fontosnak tartják az adó- és járulékkedvezmények és adminisztratív költségek csökkentését, ahogy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák elterjedésének támogatását is.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az áfaalanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a kormánynak – közölte a köztestület, miután Nagy Elek, az MKIK elnöke, a kamara vezetősége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetett a hét elején.

A tájékoztatás szerint a megbeszélés középpontjában azok a konkrét intézkedések álltak, amelyek rövid távon segítik a vállalkozásokat, középtávon pedig hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizációjához, a magasabb hozzáadott értékű termelés arányának növeléséhez. A tárgyaláson kiemelt hangsúlyt kapott a legkisebb cégek és egyéni vállalkozók adóterheinek mérséklése, ennek keretében a kamara javasolja az áfaalanyi adómentesség értékhatárának további, többlépcsős emelését. A hatályos áfaalanyi adómentességi értékhatár jelenleg 18 millió forint, a cél három éven belül eljutni a 24 millió forint értékhatárig.

Az MKIK azt javasolja, hogy 2026-ban 20 millió forintra, 2027-ben 22 millió forintra, 2028-ban 24 millió forintra emelkedjen a határ, előre bejelentve.

Az intézkedés 20 millió forintos értékhatár mellett körülbelül 8300 vállalkozást érinthet nettó visszaigénylők nélkül, míg a visszaigénylőkkel együtt ez a szám 10 600, a 22 millió forintos értékhatárnál az érintett vállalkozások száma 15 800-ról 20 100-ra nőhet, a 24 millió forintos határnál pedig 22 800-ról 28 000-re emelkedhet a kedvezményezett vállalkozások száma.