Értékelik a vállalkozások a kormány józanságát

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) a üdvözli a gazdaság élénkítése és a munkahelyek megőrzése érdekében tett kormányzati intézkedéseket és továbbiakat javasol a vállalkozások működési feltételeinek javítása érdekében.

– Értékeljük a kormányzat józanságát, hogy mind iparpolitikában, iparvédelemben, mind a foglalkoztatáspolitikában alkalmazkodni kíván a tavalyi tervekhez képest megváltozott gazdasági körülményekhez – mondta Perlusz László, a VOSZ főtitkára a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) augusztus 18-i ülése után.

– Üdvözöljük, hogy a Széchenyi-kártya-program további hiteltermékeire is kiterjesztik a rendkívül kedvezményes, háromszázalékos kamatozású hitelt, ahogy támogatjuk a Demján Sándor-program többi elemét is. Fontosnak tartjuk az adó- és járulékkedvezmények és adminisztratív költségek csökkentését, ahogy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák elterjedésének támogatását is – ebbe tevőlegesen, mind a Demján-programon keresztül, mind saját VOSZ-fejlesztésekkel is beszállunk – hangsúlyozta Perlusz László a szervezet közleménye szerint.

A főtitkár a tavaly kötött bérmegállapodás kapcsán kiemelte:

A bérfelzárkóztatási programot folytatni kívánjuk, de a gazdasági növekedés lényegesen elmarad a tavalyi terveknél, így az ütemezés újratárgyalása elkerülhetetlen lesz. Látva a kormányzati nyitottságot – az augusztus 18-i VKF ülésen is – jó esély van egy vállalható és motiváló bérfejlesztés megvalósítására, amely azonban nem sújtja elviselhetetlen bérköltséggel a vállalkozásokat, sem a jövő évben, sem azután.

– A bérköltségek és az európai viszonylatban még mindig magas adóék csökkentése mellett a munkaadók partneri kezet nyújtanak a munkavállalóknak a reálbérek növelésére még az idén várható, szerény gazdasági növekedés viszonyai között is. Az az EU-s irányelven alapuló célkitűzés, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset ötven százalékát Magyarországon, továbbra is realitás maradhat – mondta Perlusz.