Megkezdődött az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása

– Megvédjük a magyar ipart és a munkahelyeket! Az Európai Unió rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni – jelezte közösségi oldalán Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot.

A miniszter szólt arról, hogy azonnal megkezdtük az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű. Ma délelőtt az Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) tárgyalt Nagy Márton. A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket és a magyar vállalkozásokat. Ennek szolgálatában az alábbi javaslatok merültek fel a találkozón:

A Demján Sándor-program keretében megvalósuló és rendkívül népszerű 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20-50 milliárdos kerettel.

A Széchenyi-kártya-program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, a forgóeszközhitelek esetében is.

Az alanyi áfamentesség jelenlegi értékhatárának emelése.

A kisvállalati adó belépési és bennmaradási értékhatárának növelése.

Az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának emelése.

A szociális hozzájárulási adóalap kedvezőbbé tétele.

A mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása képzéssel és célzott tőkealappal.

Az adó- és adminisztrációs terhek további csökkentése.



– Várjuk az MKIK konkrét javaslatait, a kormány a következő hetekben dönt a végleges akciótervekről – tette hozzá a miniszter.