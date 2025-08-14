Orbán Viktor: Magyarország nem várhat Brüsszelre

„Európa feje felett összecsapnak a hullámok. Háborús bűnösnek minősítették az orosz, és évekig gúnyolták az amerikai elnököt. A következmény: teljes európai csőd. Elvesztett háború Ukrajnában, elvesztett kereskedelmi háború Amerikával. Most pedig riadt kibicelés, telefonálgatás, videókonferenciázás, össze-vissza beszéd” – írta a Harcosok Klubja Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint ha Európa a saját kezébe akarja venni a jövőjét, meg kell kezdeni a tárgyalásokat Oroszországgal.

Úgy vélte, az ukrán katonai győzelemhez fűzött illúziókat fel kell adni és vissza kell térni a realitások világába. A pénzt nem Ukrajnában kell elpocsékolni, hanem Európa megerősítésére kell fordítani. A kormányfő hozzátette:

Nekünk nincs időnk megvárni, amíg a brüsszeli bürokraták kijózanodnak. Magyarország nem várhat Brüsszelre!

Megjegyezte, szeptemberben indul az Otthon start program, a csed és a gyed már adómentes, a családi adókedvezményt 50 százalékkal megemeltük, zajlik az adócsökkentési forradalom, fut Európa legnagyobb adócsökkentési programja. A munkahelyvédelmi és iparvédelmi akciótervről tárgyalunk a vállalatokkal. Kivédjük az elhibázott brüsszeli vámmegállapodás káros hatásait. „Még 241 nap” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.