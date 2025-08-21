Fiatalok ezreit segíthet itthon tartani az Otthon start program

Panyi Miklós a Világgazdaságnak adott interjúban elmondta: számításaik szerint évente legalább tízezerrel több lakás fog épülni az országban az Otthon start programnak köszönhetően. Öt év alatt ez 4500–5000 milliárd forintnyi új beruházást jelent, ami lökést ad az építőiparnak, több tízezer új munkahelyet hoz létre és hozzájárul a gazdasági növekedéshez is.

Panyi Miklós: Az Otthon start program nem csak a fiataloknak nagy segítség, az ingatlanpiacot és az építőipart is felpörgeti

Fotó: Csudai Sándor

A hüvelykujjszabály szerint tízezer új lakás gyszázalékos GDP-növekedést eredményez. Ebből persze a költségvetés is profitál, hiszen több száz milliárd forint többletbevétele keletkezik. Másrészről lesz egy ingatlanmultiplikátor hatása is, egy ingatlantranzakció még két további ingatlantranzakciót követ, további bevételeket eredményez. Az Otthon start tehát megmozgatja az építőipart és az ingatlanszektort is. Ezek a bevételek az első tíz évben lefedik a program költségeit.

– Ezzel együtt látni kell azt is, hogy ez egy 25 éves program, és azok a költségvetési kiadások, amelyek az első évben keletkeznek, később jóval alacsonyabbak lesznek. Öt év után ráadásul a kamatprémiumokat átárazzuk a mindenkori jegybanki alapkamat alapján, és azzal számolunk, hogy egy sokkal alacsonyabb jegybanki kamatkörnyezet lesz majd később, ez pedig az állami finanszírozási költségeket jelentősen csökkenteni fogja − mondta az államtitkár.

Panyi Miklós hozzátette, arra számítanak, hogy tíz év múlva a program költsége nem lesz több, mint egyheti nyugdíjkiadásnak megfelelő összeg, miközben negyedmillió fiatalnak nyújtottak óriási segítséget az elinduláshoz, közülük sok ezer marad itthon és sok ezer tér haza. A fiatalok korábban köteleződnek el, és sok ezer gyermek születhet meg hamarabb. – Hiába is károg az ellenoldal, ez pedig igenis jó „üzlet” a magyar államnak – fogalmazott az államtitkár.

Nem kell attól tartani, hogy drasztikus áremelkedést okoz az ingatlanpiacon az Otthon start program

Arra a felvetésre, mely szerint az Otthon start program drasztikus áremelkedést okozna az ingatlanpiacon, Panyi Miklós felhívta a figyelmet, hogy a fővárosban a használt lakások négyzetméterára már most is 1,3-1,4 millió forint, tehát e fölé már nem lehet nagyon emelni. Másrészről túlárazni sem lehet az olcsó lakásokat, mert akkor a minőségileg a sokkal jobb állapotú, új lakások felé fognak mozdulni a vásárlók. A másfél millió forintos árkorlát az budapesti újlakás-piac árszintjét két-három évre befagyasztja, és ezzel a használt lakások árnövekedését is megfogja. A program tehát segíteni fogja az áremelkedések mérséklését.

Éppen ezért irreális és nonszensz az az ellenzéki állítás, hogy a program 20–40 százalékos drágulást okozna. Ezen állítások célja a riogatás és a politikai hangulatkeltés. A 2027–2028-as évekre viszont radikális növekedés prognosztizálható az új építésű ingatlanok számában.

A program hatására a következő öt évben akár 50 ezer új lakás is megépülhet. Az engedélyezési folyamat felgyorsítása érdekében a 250 lakásnál nagyobb fejlesztések, ahol a fix 3 százalékos feltételrendszerének megfelelő lakások aránya legalább 70 százalék, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházási státust kaphatnak, ezzel sokkal gyorsabban indíthatók lesznek ezek az új projektek.

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el a Világgazdaság oldalán.